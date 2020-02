Sandra Euent

Paaren-Glien (BRAWO) Angelfreunde aufgepasst. Am 29. Februar und 1. März findet wieder die CarpExpo im MAFZ Erlebnispark in Paaren-Glien statt. Die CarpExpo Berlin sei inzwischen die größte Veranstaltung für spezialisierte Angler bundesweit, heißt es in der Ankündigung. Schon zum 17. Mal können sich Angler aus dem gesamten Bundesgebiet in Paaren im Glien auf den neuesten Stand in Sachen Karpfen-Angeln bringen lassen. Die spezialisierte Angelei auf Karpfen habe in den letzten Jahren weiter zugelegt. Insbesondere die Region Berlin/Brandenburg und die mecklenburgische Seenplatte bieten dem ambitionierten Karpfenangler eine enorme Anzahl an Gewässern, vom riesigen See, den schier endlosen Gewässern in der Havelregion über die traumhafte Seenregion in der Ruppiner- und Märkischen Schweiz bis hin abgelegenen Waldseen und zu den Kanälen und Flüssen der Hauptstadt.

Bekannte Gesichter der Szene unterhalten die Angler mit informativen Vorträgen, Filmen und Diashows. Da die Angelsaison quasi in den Startlöchern steht, bringen die vielen Händler wieder Unmengen an Futter und Sonderangeboten mit nach Paaren in die Brandenburghalle. Wie jedes Jahr gibt es eine große Tombola.

Den genauen Programmablauf sowie die aktualisierte Ausstellerliste und den Hallenplan gibt es auf www.carpexpo.com. Am 29. Februar ist von 9 bis 18 Uhr und am 1. März von 9.30 bis 17 Uhr geöffnet.Tagestickets gibt es online für 10 Euro, 11 Euro an der Tageskasse, ermäßigt immer 6 Euro. Parken kostet 2 Euro.