MOZ

Fürstenwalde (MOZ) In der Nacht zum Sonntag betraten unbekannte Tatverdächtige ein Grundstück in der Werner-Seelenbinder-Straße in Fürstenwalde. Durch diese wurde der rückwärtige Bereich des Hauses aufgesucht und auf der Terrasse stehende Möbel beiseite gerückt.

Nachdem Wegklappen der Fliegenschutztür wurde dann versucht, die Terrassentür aufzuhebeln. Dieses bemerkten die anwesenden Bewohner des Haues und die Täter ergriffen daraufhin die Flucht.

Während der Fahndung kam ein Fährtenhund zum Einsatz, der auch eine Spur aufnahm und verfolgte. Durch Kriminaltechnik wurden Spuren festgestellt und gesichert. Eine Strafanzeige wurde aufgenommen, der entstandene Sachschaden wurde auf 100,- Euro geschätzt.