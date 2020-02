MOZ

Erkner (MOZ) Eine männliche Person betrat am Samstagabend in Erkner einen Verbrauchermarkt in der Friedrichstraße und täuschte im Kassenbereich vor, eine Schachtel Tabletten bezahlen zu wollen. Als der Kassierer die Ware einscannte, verhüllte der Täter sein Gesicht mit einem Schal, zog ein Messer aus der Jackentasche und forderte unter Vorhalt des Messers die Herausgabe der Geldscheine aus der geöffneten Kasse. Der Kassierer übergab dem Täter eine unbekannte Menge Bargeld. Anschließend flüchtete der Täter durch den Hintereingang, wobei er die vermeintliche Ware (Tablettenschachtel) zurückließ.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen unter Hinzuziehung eines Polizeihubschraubers und eines Fährtenhundes führten nicht zur Ergreifung des Täters. Die Kriminalpolizei hat die entsprechenden Ermittlungen aufgenommen. Zur Beschreibung der Person konnte in Erfahrung gebracht werden, dass dieser circa 25 bis 30 Jahre alt sein könnte. Die Person war etwa 1,85 Meter groß und war bekleidet mit einer Daunenjacke, schwarze Mütze und trug einen rot-gelb-karierten Schal.