MOZ

Eisenhüttenstadt (MOZ) Am Samstagvormittag gegen 9 Uhr, wurde die Polizei zu einem Verkehrsunfall in der Fritz-Heckert-Straße gerufen. Zum Verkehrsunfall konnte in Erfahrung gebracht werden, dass ein PKW Opel die Straße des 8. Mai befuhr und dann nach links in die Fritz-Heckert-Straße abbog. Dabei übersah dieser einen 76-jährigen Radfahrer und es kam in der weiteren Folge zur Kollision, wodurch der Radfahrer stürzte und schwer verletzt wurde.

Während der Unfallaufnahme wurde beim 58-jährigen Fahrzeugführer Alkoholgeruch in dessen Atemluft wahrgenommen. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 0,49 Promille. Es erfolgte eine Blutentnahme zur Beweissicherung und die Sicherstellung des Führerscheines.

Der verletzte Radfahrer wurde zum Krankenhaus Eisenhüttenstadt verbracht und stationär aufgenommen. Der entstandene Sachschaden wurde auf 1.000,- Euro geschätzt.