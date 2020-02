Holger Rudolph

Garz Thomas Becker ist der Meinung, dass die nächtlichen Straßen in noch viel zu vielen deutschen Städten und Dörfern erheblich zu stark beleuchtet werden. Am Freitagabend sprach er als beim Naturpark Westhavelland auch für den Sternenpark Westhavelland zuständiger Mitarbeiter vor 40 Zuhörern im Garzer Dorfgemeinschaftshaus. Der Titel seines Vortrags lautete "Der Verlust der Nacht – Die Folgen von künstlicher Beleuchtung und wie sie nachhaltig gestaltet werden kann".

Seit mehr als 30 Jahren sei er Hobbyastronom, erzählte Becker. An seinem nachts hell erleuchteten Wohnort Berlin lohne sich der Blick in den Nachthimmel allerdings schon längst nicht mehr. Ganz anders im Naturpark, in dem es nachts tatsächlich noch richtig dunkel ist. Die dortigen Mitgliedsgemeinden haben sich verpflichtet, so wenig Licht wie nur möglich zu verursachen.

Gegenwärtig würden in Brandenburg und ganz Deutschland vielerorts immer noch neue Straßenlampen aufgestellt, die viel zu hell leuchten. Hinzu komme, dass mit einem bläulich-weißen LED-Licht auch noch eine kalte Farbe gewählt werde, die dem Menschen schadet. blauweißes Licht verringere die Produktion des Schlafhormons Melatonin. Dieser Mangel verursache eine deutlich längere Einschlafphase und eine geringere Schlaftiefe. Langfristig könne eher Krebs auftreten. Auch Burnout und Depressionen seien mögliche Folgen.

Schlimm seien auch die Auswirkungen auf die Tierwelt. Die bläulich-weißen Lichtquellen zögen Insekten wie magisch an. Letztlich verendeten viele der ohnehin schon raren kleinen Lebewesen an den oder in unmittelbarer Umgebung der Leuchten. Auch Zugvögel würden durch die hellen Lichter bei Nacht fehlgeleitet. Die Vögel fliegen dann gegen Gebäude oder Glasscheiben und verenden. Allein in Nordamerika kämen auf diese Weise jährlich bis zu einer Milliarde Vögel ums Leben.

Zielgerichtetes Licht

Die meisten, teils nachtaktiven Tierarten, darunter viele Säugetiere, unter ihnen sogar alle Fledermäuse, benötigten die nächtliche Dunkelheit für ein natürliches Leben. Fortpflanzung, Nahrungssuche und Schlaf der Tiere würden durch die vom Menschen ausgehende Lichtverschmutzung erheblich gestört, schätzte Fachmann Becker ein.

Ein erster Schritt zur umweltgerechten Beleuchtung sei der Einsatz von Lampen, die zielgerichtet nach unten und nicht rundherum ihr Licht aussenden, empfahl Becker. Zudem sollten LED verwendet werden, die ein Licht im warmen, also ins Gelblichbraune gehenden Bereich, verströmen. Von 23 Uhr bis 5 Uhr könnten zudem die meisten Straßenbeleuchtungen komplett abgeschaltet werden. Außerhalb dieses Zeitraums lasse sich die Wattzahl deutlich reduzieren. Vergleichende Aufnahmen aus verschiedenen Gemeinden des Naturparks zeigten den Zuhörern bildlich, dass sich eine Verringerung der Wattzahl auf die Hälfte kaum auswirkt.

Auch wer befürchtet, dass dunkle Straßen dazu führen könnten, dass es mehr Einbrüche gibt, irre, sagte Becker. So habe ein längerfristiger Versuch in der nordrhein-westfälischen 76 000-Einwohner-Stadt Rheine gezeigt, dass das komplette Ausschalten der Straßenlampen von 1 bis 3.30 Uhr keine Erhöhung der Kriminalität mit sich brachte. Zudem sei es nicht sinnvoll, das eigene Haus nachts hell anzuleuchten. Auch wenn man als Eigentümer nicht anwesend ist, bringe es viel mehr, stattdessen mit Zeitschaltungen innerhalb der Wohnung ein Zuhausesein zu simulieren.

Sehr oft habe er in den zurückliegenden Jahren von Behördenvertretern fälschlich gehört, dass beim Errichten neuer Straßenbeleuchtungen hinsichtlich der Lichtausbeute DIN-Vorschriften einzuhalten seien. Das stimme nicht. Es handele sich dabei nur um Empfehlungen. Die Bundeshauptstadt Berlin beispielsweise arbeite seit Jahren mit deutlich unter DIN liegenden Wattzahlen. Das menschliche Auge passe sich sehr schnell an das geringere Lichtangebot an, so dass es dadurch nicht zu mehr Unfällen komme.

Ortsbeiratsmitgliedern und Gemeindevertretern aus Dörfern, in denen demnächst eine Umstellung der Beleuchtungsanlage ansteht, empfahl Becker den vom Bundesamt für Naturschutz (BfN) herausgegebenen "Leitfaden zur Neugestaltung und Umrüstung von Außenbeleuchtungsanlagen". Dieser lässt sich im Internet unter www.bfn.de herunterladen. Wer Becker wegen weiterer Fragen kontaktieren möchte, erreicht ihn per E-Mail unter thomas.becker@lfu.brandenburg.de in seiner Dienststelle.