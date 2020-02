Th. Messerschmidt

Brandenburg an der Havel (BRAWO) Es war der 5. September 1998, als sich Brandenburg an der Havel – im 1050. Gründungsjahr (bezogen auf die erste urkundliche Erwähnung Brandenburgs im Zusammenhang mit der Stiftung des Bistums Brandenburg durch Otto I im Jahr 948) – als toller Gastgeber des "Brandenburg-Tag" erwies. Das große Landesfest lockte eine Viertelmillion Gäste in die Stadt, die sich Stunden zuvor selbst ein großes Geschenk gemacht hatte: den Baustart für den neuen Bade-Traum am Marienberg. Allerdings war der offizielle erste Spatenstich eigentlich ein kräftiger Hieb mit dem Bagger, da erstmal der Abriss des "Volksbades" zu bewältigen war. An dessen Stelle sollte sodann für 28 Millionen D-Mark das "Marienbad" entstehen – ein Spaßbad mit Wasserrutschen und Saunabereich, einer 25-Meter-Halle und einem 50-Meter-Außenbecken. Plus Parkhaus (für 4 Mio. DM). Der Name für all das ist übrigens das Ergebnis eines Wettbewerbs, den die Brandenburgerin Margot Römpler mit "Marienbad" gewonnen hat. Am 24. Juni 1999 war Zeit fürs Richtfest, die Eröffnung wurde ab dem 01. März 2000 groß gefeiert. Hunderte Gäste strömten bereits am Eröffnungswochenende ins Marienbad, das mit erfahrenem Personal vom ehemaligen Volks- und auch Stadtbad sowie der GMF GmbH & Co. KG als Betriebsführer einen perfekten Start hinlegte. Als Werkleiter von Anfang an dabei ist Fred Ostermann, als Betriebsleiter Jens Grosser (samt Stellvertreter Kornelia Haupt und Heiko Bergemann). Das 50-Meter-Becken sowie das Nichtschwimmer- und Kinderplanschbecken standen mit Saisonstart im Mai zur Verfügung.

Im Gegensatz zum üppigen Außengelände erwies sich der überdachte Bad-Bereich schnell als zu klein, zumal nebst Tausenden Badegästen hier Schwimm- und Wassersportvereine ein- und ausgingen. Allein 2001 konnte das neue Bad 373.815 Besucher auf sich vereinen. So kam die Idee auf, das 50-Meter-Becken mittels Cabrio-Dach ganzjährig nutzbar zu machen, ohne auf die Sommersonne verzichten zu müssen. Eine kostspielige (4,3. Mio. Euro) aber sinnvolle Nachrüstung, die am 29. April 2002 mit dem Setzen der Spundwand am Marienberghang seinen Anfang nahm und am 6. März 2004 eingeweiht werden konnte. Das Besucher-starke Jahr 2001 blieb in Zukunft zwar trotzdem unerreicht, dennoch summierte sich die Bade-Schar binnen 20 Jahren auf gut 6,5 Mio., die sich auch von notwendigen Baustellen nicht schrecken ließen. Mal, weil sich Fliesen im Becken lösten, oder weil die Saunalandschaft einer Modernisierung bedurfte...

Im Marienbad, das (samt extern betriebenem Bistro) 75 MitarbeiterInnen hat, haben etwa 15.000 Kinder das Schwimmen gelernt. Zum Dauerbrenner sind die Aqua-Fitness-Kurse geworden, die inzwischen rund 2.000 Teilnehmer zählen. Hoch in der Gunst liegt mit über 250 Mitgliedern auch der 2018 gegründete Kinderklub "Balli-Kids-Klub". Überhaupt hat sich unter der neuen Marketing-Regie von Guido Schütz einiges getan: So kündet das Veranstaltungsprogramm von Meerjungfrauen-Schule, Unterwasser-Fotoshootings, Slackline-Events, Kinderfesten, Saunaabenden mit Livemusik, kulinarischen Themenabende in der Saunalandschaft sowie diversen sportlichen Events und Wettkämpfen.