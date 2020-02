Boris Kruse

Berlin Berlin. In ihrem ersten Langfilm "Nackte Tiere" begleitet die Regisseurin und Drehbuchautorin Melanie Waelde fünf Jugendliche aus Brandenburg kurz vor dem Abitur durch ihren chaotischen Alltag. Weitestgehend ohne den Zugriff der Eltern suchen diese ihren Platz im Leben und versuchen, füreinander eine Art Familie zu sein. Im Gespräch mit Boris Kruse erzählt die gebürtige Dachauerin, Jahrgang 1992, warum sie in Brandenburg gedreht hat und was sie an ihren fragilen Charakteren fasziniert.

Frau Waelde, ist es womöglich ein typisches Phänomen, dass Jugendliche in reizarmen, strukturschwachen Regionen besonders aufblühen und früh eigene Wege suchen?

Ich glaube, sie blühen anders auf als in der Stadt. Es gibt diese Jugendlichen auch in der Stadt, aber die leben das komplett anders aus und haben ein anderes Netzwerk. Aber diese Leere, die hat man eben nur im ländlichen Raum und nicht in der Stadt, weil die Infrastruktur fehlt und man mit dem arbeiten und umgehen muss, was da ist.

Warum spielt die Handlung im ländlichen Brandenburg?

Ich glaube, man kann etwas intensiver und klarer erzählen, wenn man die Welt gut kennt, in der man sich bewegt – und in der sich dann auch der Film bewegt.

Mit 17 Jahren bin ich aus Bayern nach Potsdam gekommen, weil ich auf das Babelsberger Filmgymnasium gehen wollte. Ich habe dann dort in einer WG mit zwei Studierenden gelebt und habe da meine letzten zwei Schuljahre gemacht.

Und wie haben Sie die Drehorte gefunden?

Wir sind sehr viel durch die Gegend gefahren. Wir waren Tage und Wochen mit dem Auto unterwegs. Gedreht haben wir dann vor allem in Großbeeren, Blankenfelde-Mahlow, Stahnsdorf, Teltow, in Bernau – dort sind die Kampfsportszenen entstanden – und in Potsdam waren wir auch.

Wie ist überhaupt die Idee zu dem Film entstanden?

Ich gehe auf die Suche, ich schaue mich um. Was begegnet mir, was sehe ich und: Was hat das mit der Welt zu tun, in der ich mich bewege? Mich hat in diesem Fall die Konstellation zwischen diesen jungen Menschen interessiert. Die Frage: Wo stehe ich in der Welt, wo gehe ich hin und wo finde ich meinen Platz? Da wollte ich gerne diese Figuren zeigen, die nicht so in der Schublade erzählt sind, sondern einfach junge Menschen, die ich als ganze Charaktere sehe.

Empfinden Sie Sympathie für Ihre Protagonisten, die zwischen großer Sensibilität und Zärtlichkeit im Umgang miteinander und gewalttätigen Momenten schwanken?

Absolut. Ich habe die sehr, sehr gerne. Und ich kann ihr Handeln auch nachvollziehen. Manchmal denke ich zwar: Bitte, das muss jetzt nicht sein. Aber ich verstehe sie sehr gut.

Die Autorität von Eltern taucht da kaum direkt auf. Sie wird nur vermittelt geschildert durch die Wahrnehmung der Jugendlichen. Ist das eine realistische Erzählweise?

Ich würde sagen, dass der Film sehr viel mit Wahrnehmung zu tun hat. Er erzählt eben aus der Perspektive der Jugendlichen, und irgendwie existieren da Erwachsene zeitweise gar nicht. Da ist man in seiner eigenen Blase, und der Fokus liegt mehr auf dem Freundeskreis.

Aber ich glaube, das hängt auch sehr stark davon ab, in welchem Kontext man aufwächst. Es gibt Leute, die sind sehr stark verankert in ihren Familien, und es gibt auch junge Menschen, wie in diesem Film, die sich da so ein bisschen losgelöst bewegen.

Ist es normal, dass Jugendliche sich ihre Rolle als soziale Wesen in dieser Weise erarbeiten müssen, oder ist dies ein randständiges Milieu?

Was sehr normal ist, ist diese Fragilität und der Versuch, irgendwo in die Erwachsenenwelt einzutreten. Das ist etwas Universelles. Ich denke schon, dass es vielen jungen Menschen so geht, aber ich kann natürlich nicht für alle sprechen.

Wie haben Sie Ihre Darsteller gefunden?

Wir haben ganz klassisch gecastet. Ich habe auch Laien gecastet, aber aus dem Hauptcast haben alle schon Spielerfahrung. Hauptdarstellerin Marie Tragousti am wenigsten, aber es war irgendwie klar: Sie muss es sein. Sie hat ein großes Geheimnis im Spiel, ich gucke ihr einfach gerne zu. Die Rolle ist eigentlich sehr weit weg von ihr als Privatperson. Aber auch sowas macht natürlich Freude, sich da heranzuarbeiten, die Körperlichkeit einer solchen Figur zu entwickeln.

Haben sie die Rollen gemeinsam mit den Darstellern entwickelt oder haben Sie es ihnen überlassen, das Drehbuch mit Leben zu füllen?

Wir haben sehr viel miteinander gesprochen. Und dann haben wir auch geprobt, was sehr wichtig war, weil die Dynamiken stimmen mussten.

Sie filmen mit verwackelter Handkamera, die Szenerien sind meist eher spärlich ausgeleuchtet. Wie haben Sie zu dieser reduzierten filmästhetischen Sprache gefunden?

Das ist ganz stark die Handschrift des Kameramannes Fion Mutert. Der schafft es, ein Gefühl zu transportieren. Das Bild ist nicht didaktisch, es ist nicht klassisch, sondern es lebt einfach. Und er hat ein unglaubliches Talent dafür, mit in der Szene zu sein. Beim Drehen war es fast so, als wäre da noch ein sechster Schauspieler im Raum, der mitgeht.

Verfolgen Sie das gegenwärtige Kino und schauen sich andere Coming-Of-Age-Filme an?

Ich versuche schon, es zu verfolgen. "Coming-Of-Age" ist von meinem Gefühl her recht schwierig in Deutschland zu produzieren, weil die Jugendfilmschiene nicht so ganz zu den "richtigen" Filmen, also den Erwachsenenfilmen, gerechnet wird. Das ärgert mich manchmal ein bisschen, denn es gibt eine große junge Bevölkerung, die auch tolle Filme sehen sollte.

Ich hoffe, es ist mir gelungen, dass junge Menschen sich in diesem Film sehen können und nicht den Eindruck bekommen, dass ihnen Rollenbilder indoktriniert werden, die sie für sich schon längst hinterfragt haben.

1.3., 20 Uhr, Urania