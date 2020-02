An der RB 26

MOZ

Rehfelde (MOZ) Einheiten von Bundespolizei und der Polizeiinspektion Märkisch-Oderland haben in der Nacht zu Sonntag nach Kabeldieben gefahndet.

Gegen 3.20 Uhr bat die Polizei Märkisch-Oderland bei den Kollegen der Bundespolizei um Amtshilfe, da an der Bahnstrecke in Richtung Küstrin ein Kabeldiebstahl festgestellt wurde. Insgesamt zehn Funkwagen suchten den unwegsamen und unübersichtlichen Bereich entlang der Gleise nach dem flüchtenden Täter ab. Unterstützung erhielten die Einheiten am Boden dabei auch von einem Hubschrauber der Bundespolizei.

Dieser entdeckte schließlich das Tatfahrzeug auf einem Waldweg und konnte die Polizisten am Boden zu dem Täter lotsen. Der 37-jährige Deutsche wurde vorläufig festgenommen und das Tatfahrzeug sichergestellt. Der Fall liegt nun aufgrund der Zuständigkeit in den Händen der Bundespolizei.