Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Im Neuruppiner JFZ hat ein betrunkener 19-Jähriger in der Nacht zu Sonntag andere Besucher beleidigt und verhielt sich aggressiv. Als er vom Sicherheitspersonal aufgeforderte wurde, das JFZ zu verlassen, warf er mit Glasflaschen nach denSecurity-Mitarbeitern. Die alarmierte Polizei sprach dem Mann mehrfach einen Platzverweis aus, aber er wollte immer wieder ins Gebäude hinein. Zur Durchsetzung des Platzverweises wurde er in Gewahrsam genommen. Dabei kam ein bis dahin 24-jähriger Unbeteiligter vorbei, der ebenfalls betrunken war. Er störte den Polizeieinsatz und ging nach Aufforderung nicht weiter. Auch er wurde in Gewahrsam genommen.