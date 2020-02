MOZ

Eisenhüttenstadt (MOZ) Ein schwerer Verkehrsunfall auf der Autobahn A 12 hat am frühen Sonnabendmorgen ein Todesopfer gefordert.

In Fahrtrichtung Frankfurt (Oder) prallte gegen 3.50 Uhr etwa 1.000 Meter vor der Abfahrt Müllrose ein Opel Zafira aus dem Landkreis Nürnberger Land auf einen vor ihm fahrenden Autotransporter aus Litauen. Der Transporter hatte einen Pkwgeladen. Durch die enorme Wucht des Aufpralls lösten sich auf der Ladefläche des Transporters die Spanngurte, der Pkw der Marke Hyundai rutschte vom Transporter und prallte auf den Opel Zafira, dessen Front völlig zerstört wurde. In dem Opel Zafira befanden sich drei Männer und eine Frau. Alle vier Insassen erlitten zum Teil schwere Verletzungen, die Beifahrerin (48) verstarb noch am Unfallort. Für die Unfallaufnahme und die Bergung der Fahrzeuge blieb die Autobahn A 12 etwa fünf Stunden lang gesperrt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen, ein Sachverständiger der Dekra war vor Ort.