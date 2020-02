Dirk Wieland

Altlüdersdorf Nach zwischenzeitlichem Rückstand gewann der SV Altlüdersdorf gegen Eintracht Miersdorf/Zeuthen mit 6:2. Wind und Bodenverhältnisse hatten über 90 Minuten keinen fußballerischen Leckerbissen zugelassen. Erste Möglichkeiten ergaben sich für den Gastgeber zunächst nach Freistößen. Mit Unterstützung der Lila-Weißen ging der Gast dann überraschend in Führung: Ein Flugball von Nils Reichardt sollte Niklas Goslinowski erreichen. Keeper Alex Walter reagierte zu zögerlich. Nutznießer war Jan Wolter, der den freien Ball ins leere Tor schob (17.). Altlüdersdorf drängt in der Folge auf den Ausgleich und hatte gute Chancen durch Marcin Krystek (26.) und Chris Stoeter (28.). Den verdienten Ausgleich besorgte Szymon Sidorowicz, der einen schönen Spielzug per Flachschuss abschloss (38.). Im zweiten Abschnitt erhöhte der Gastgeber mit einem dritten Stürmer die Offensivkraft. Das zeigte umgehend Wirkung. Krystek knallte das Leder mit links in den Winkel (48.), Florian Riehl netzte zum 3:1 ein (49.) und Sidorowicz gelang nahezu ungehindert ein Kopfballtor (59.). Florian Riehl (65.) und Krystek (78.) legten nach. Niklas Goslinowski gelang der Treffer zum Endstand (84).

Die Fair-Play-Aktion

In der Schlussphase der Partie zwischen Altlüdersdorf und Miersdorf kam es zu einem Zwischenfall.

Nach einer Flanke von Ernest Gras prallte Gästetorwart Florian Peka mit seinem Verteidiger Dennis Schmidt zusammen. Der Ball war frei und Marcin Krystek schoss ein (78.).

Nach langer Unterbrechung machte Peka zunächst weiter, wurde aber später ausgewechselt.

Die Altlüdersdorfer reagierten: Wenngleich der Treffer regulär erzielt worden war, blieben die elf SVA-Akteure nach dem gegnerischen Anstoß spontan stehen und ließen Niklas Goslinowski von der Mittellinie ungehindert mit dem Ball ins leere Tor laufen. sz