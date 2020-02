BRAWO

Brandenburg an der Havel Um eine Schule der "etwas anderen Art" rankt es sich in der Geschichte der "Hexenschule" – wo sonst stehen Krötenbeine, Blutegel und Krähenfüße auf dem Lehrplan. Zauberei in allen Varianten. Da ist das Chaos schon vorprogrammiert. Aber auch die Lehrerschaft sucht ihresgleichen! Ob nun die kurzsichtige Zaubertrank-Lehrerin oder die Rennbesen-Hexe – alle verursachen ein höllisches Durcheinander. Zu sehen ist die Premiere der "Hexenschule". eine Kooperation des Brandenburger Theaters mit der Kasmet-Ballett-Company, am Sonntag, 1. März, um 16 Uhr auf der Studiobühne des Brandenburger Theaters. Weitere Aufführungen finden am Dienstag und Mittwoch, 3. und 4. März, um, 10 Uhr statt. Karten sind in der Kategorie I für 11, ermäßigt 5 Euro und in der Kategorie II für 9, ermäßigt 4 Euro unter 03381/511 11 und an der Theaterkasse zu haben.