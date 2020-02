MOZ

Strausberg (MOZ) Am Samstagmorgen mussten Einheiten von Polizei und Feuerwehr in die Fritz-Reuter-Straße ausrücken, wo aus bisher unbekannten Gründen ein Gartenbungalow in Brand geraten war.

Mitglieder der Feuerwehr konnten den Brand löschen, der Bungalow ist jedoch nicht mehr nutzbar. Die Polizei nahm eine Anzeige wegen Verdachts auf Brandstiftung auf. Der mögliche Tatort wurde abgesperrt und von Kriminaltechnikern untersucht. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei Strausberg. Der entstandene Sachschaden konnte bisher noch nicht beziffert werden.