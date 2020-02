Markus Kluge

Treskow (MOZ) Im Flüchtlingswohnheim in Neuruppin Treskow haben sich Sonnabend zwei Männer gestritten, die laut Polizeiangaben auch alkoholisiert waren. Ein 19-Jähriger nahm sich dabei ein Messer und lief seinem 27-jährigen Kontrahenten hinterher, in der Absicht, ihn zu verletzen. Dem 27-Jährigen gelang es, dem Angreifer das Messer aus der Hand zu schlagen und weitere Angriffe gegen sich abzuwehren. Als die Polizei eintraf, verhielt sich der 19-Jährige weiterhin aggressiv, so dass er zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen werden musste. Die Kripo ermittelt nun wegen versuchter Gefährlicher Körperverletzung. Der 19-Jährige wurde nach seiner Ausnüchterung in einem anderen Wohnheim untergebracht.