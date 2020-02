Matthias Braun

Hamburg Die Handballerinnen des Frankfurter HC haben am Sonnabend beim SC Alstertal-Langenhorn ein 26:26 (13:13) erzielt. Zwei Sekunden vor dem Ende sicherte die 13-fache Torschützin Monika Odrowska den Oderstädterinnen per Siebenmeter den Punkt.Zuvor hatte die ausgeglichene wie spannende Partie hin- und her gewogt. In der unveränderten Tabellenkonstellation verbleiben die Frankfurterinnen in Lauerstellung auf Rang drei.

Die Gastgeberinnen erwischten den besseren Start, lagen nach fünf Minuten 3:1 vorn und behaupteten den Vorsprung bis zum 6:4 (11.). Eine frühe Auszeit von FHC-Trainer Dietmar Schmidt zeigte Wirkung, denn die Frankfurterinnen fanden nun besser ins Spiel und wendeten das Blatt mit einem Vier-Tore-Lauf auf 6:8 (15.). Monika Odrowska brachte die Gäste drei Minuten später mit einem Doppelschlag sogar 11:8 in Front, doch mit vier Treffern hintereinander drehten nun die Hamburgerinnen die Partie zu einem 12:11-Vorsprung (24.). Vergebene Strafwürfe von Monika Odrowska und Anja Ziemer verhinderten eine Pausenführung der Frankfurterinnen.

Das Hin und Her änderte sich auch nach dem Wechsel nicht. Alstertal legte vor (18:16/37.), die Brandenburgerinnen in Gestalt von Monika Odrowska und Michelle Strauß brachten ihr Team wieder 22:20 in Front (51.).

Isabell Gerlach hält viele Würfe

Daran hatte auch die junge Torhüterin Isabell Gerlach ihren Anteil, die Dietmar Schmidt für die glücklose Mandy Schneider eingewechselt hatte. Mit drei Toren übernahmen in der spannenden Schlussphase dann abermals die Gastgeberinnen die Führung (23:22/55.), der FHC schaffte jedoch bis zum Finale immer wieder den Gleichstand.

"Mit der Einstellung und der Leistung in Abwehr und Angriff bin ich heute nicht zufrieden. Bis auf wenige Ausnahmen hat keine Spielerin ihr Leistungsvermögen ausgeschöpft", war Dietmar Schmidt nach der Partie angefressen. "Wir haben den Kampf nicht angenommen, körperlich umgesetzt und die individuell bessere handballerische Klasse nicht auf die Platte gebracht", monierte der Coach. Von der Kritik ausnehmen wollte der FHC-Trainer lediglich Torhüterin Isabell Gerlach, die nach einer Schulterverletzung genesene Michelle Strauß und die junge Sophie Pickrodt für ihre Abwehrleistung.

Frankfurter HC: Mandy Schneider, Isabell Gerlach – Anja Ziemer 2 (0/1), Julia Hinz, Kamila Szczecina 2, Michelle Strauß 4, Jessica Jander, Monika Odrowska 13 (5/6), Michéle Dürrwald 4, Sophie Pickrodt, Kathleen Müller 1, Elisa Schmidt, Pauline Wagner, Trainer: Dietmar SchmidtSiebenmeter: SC 5/4, FHC 7/5, Zeitstrafen: SC 4, FHC 3 – Schiedsrichter: Jan Krüger, Björn Schmidt (Flensburg) – Zuschauer: 82