MOZ

Birkenwerder/Potsdam (MOZ) Arzt mit Leib und Seele, Ehrenamtler mit Haut und Haar: Der Diabetologe Dr. Jürgen Raabe ist Brandenburgs "Ehrenamtler des Monats" Februar. Staatssekretär Benjamin Grimm zeichnete den 65-Jährigen in der Geschäftsstelle des brandenburgischen Landesverbandes des Deutschen Diabetiker Bundes (DDB) in Potsdam aus.

Raabe war bis Mitte Januar Chefarzt der Abteilung Diabetologie in der Asklepios Klinik in Birkenwerder, unter seiner Leitung entwickelte sich die Diabetes-Abteilung zu einer der besten und angesehensten Schwerpunktabteilungen in Deutschland. Trotz seiner Pensionierung im Januar setzt er sich weiterhin ehrenamtlich in Selbsthilfegruppen und im Medizinischen Beirat des DDB ein.