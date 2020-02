Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Schreck am Freitagabend beim Kassensturz in einer Neuruppiner Fleischerei: Es fehlten 100 Euro. Die Neuruppiner Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Betrugs. Denn am selben Tag am frühen Nachmittag war Mann beim Fleischer, der Wurst im Wert von etwa fünf Euro kaufte und die mit einem 200-Euro-Schein bezahlte. Als er das Wechselgeld in den Händen hielt, wollte erden Handel rückgängig machen und später noch einen Hundert-Euro-Schein, den er als Wechselgeld erhalten hatte, in kleinere Scheine umtauschen. In dem ganzen Durcheinander muss der Unbekannte 100 Euro zu viel zurückerhalten haben.