Rohrlack Im Festzelt feierte die Rohrlacker Öko-Bäckerei Vollkern am Sonnabend mit einer Vielzahl von Geschäftspartnern und Wegbegleitern das 20-jährige Bestehen des Unternehmens. Ein großes offenes Hoffest anlässlich des Jubiläums ist wegen des im Regelfall angenehmeren Wetters erst für den Sommer geplant – voraussichtlich für den 6. Juni.

Architekt Eckhard Feddersen, der maßgeblich am Aufbau des Integrativen Dorfes Rohrlack beteiligt war, ist auch Eigentümer und Vermieter der Bäckerei-Immobilie. Feddersen hatte 1992 einige Gebäude von der Treuhand gekauft und sich dafür eingesetzt, dass Menschen mit Behinderungen in integrativen Projekten Arbeit fanden. Am Sonnabend erinnerte sich Feddersen an die Anfänge der Bäckerei. Der heutige Vollkern-Inhaber Volker Apitz habe seinerzeit zwar noch nicht einmal den Meisterbrief in der Tasche gehabt. Doch es sei dem jungen engagierten Mann anzumerken gewesen, dass in ihm "das Zeug stecke, eine großartige Idee Realität werden zu lassen". Inzwischen gibt es im Unternehmen 28 Beschäftigte in Festanstellung.

Mitarbeiter der Belegschaft bedankten sich bei Apitz ausdrücklich für das familiäre Betriebsklima. Alle Beschäftigten seien glücklich, in diesem Unternehmen arbeiten zu können.

Auch Temnitz-Amtsdirektor Thomas Kresse, der während Abitur und Studium selbst schon in Bäckereien gearbeitet hat war voll des Lobes. Apitz sei "weit mehr als ein Bäckermeister im üblichen Sinne". Habe er doch "bereits vor 20 Jahren erkannt, wie wichtig eine ökologische Ernährungswirtschaft für Mensch und Umwelt ist". Auch Mitarbeiter mit Migrationshintergrund seien in der Bäckerei beschäftigt und fügten sich sehr gut in das Team ein. Kresses Fazit: "Herr Apitz ist einfach ein großartiger Mensch." Im Anschluss an die Reden im Festzelt, in dem einige Mitarbeiter Kostproben der verschiedenen Backwaren präsentierten, erläuterten Apitz und sein Team bei Rundgängen durch die Bäckerei die Produktionsschritte bis zum auslieferungsfertigen Brot. Dabei durfte sich Verwaltungsfachmann Kresse auch schon mal durchaus erfolgreich als brötchenformender Praktiker versuchen.