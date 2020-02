In einem leer stehenden Bettenhaus an der Straße der Republik in Eisenhüttenstadt hat es am Sonntagnachmittag gebrannt. © Foto: Janet Neiser/MOZ

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) In einem leer stehenden Bettenhaus an der Straße der Republik in Eisenhüttenstadt hat es am Sonntagnachmittag gebrannt.

23 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Gegen 15 Uhr war der Notruf eingegangen. Personen seien nicht verletzt worden, sagte Einsatzleiter Gerd Rademacher von der Feuerwehr. Die Einsatzkräfte hatten sich mit Atemschutzmasken in das dunkle, verrauchte Erdgeschoss begeben. Das Haus sei leer gewesen, alte Kabelreste hätten gebrannt. Die Brandursache war am Sonntag noch unklar. Polizei und Rettungswagen waren ebenfalls vor Ort. Allerdings lassen Spuren im Haus darauf schließen, dass sich in der Vergangenheit Personen in dem leer stehenden und eigentlich abgesperrten Gebäude aufgehalten haben.