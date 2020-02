dpa

Berlin (dpa) Die zweiwöchige Quarantäne von 20 China-Rückkehrern auf einem Klinikgelände des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Berlin-Köpenick ist am Sonntag aufgehoben worden.

16 Erwachsene und 4 Kinder, die aus der stark vom neuartigen Coronavirus betroffenen chinesischen Stadt Wuhan ausgeflogen worden waren, durften nach einer letzten Untersuchung durch den Amtsarzt nach Hause fahren. "Wir sind sehr erleichtert, dass bei keinem der Rückkehrer ein Coronavirus nachgewiesen werden konnte. Wir sind glücklich, dass die Isolation aufgehoben werden konnte. Die Belastung für alle Beteiligten war enorm", erklärte DRK-Generalsekretär Christian Reuter.

Als die Quarantäne um 8.40 Uhr am Sonntagmorgen aufgehoben worden sei, habe sehr gute Stimmung geherrscht, sagte der DRK-Einsatzleiter Markus Neuhaus der Deutschen Presse-Agentur. Einige hätten angefangen zu weinen, als er als erster ohne Mundschutz und Handschuhe den Raum betreten habe. Die Rückkehrer hatten 20 Blumensträuße bestellt, die sie zum Abschied an die DRK-Helfer übergaben. Dann traten sie ihre zuvor organisierten Heimreisen per Zug, Flug oder Mietauto an ihre Wohnorte im ganzen Bundesgebiet an.

Die Isolation der 20 Menschen hatte das DRK vor logistische Herausforderungen gestellt. Innerhalb von zwei Tagen waren Räume in einem vom Klinikbetrieb getrennten Verwaltungsgebäude auf dem Gelände der DRK-Kliniken in Berlin-Köpenick hergerichtet worden. Die Rückkehrer wurden alle vier Tage auf das Virus Sars-CoV-2 getestet, bis die längstmögliche Inkubationszeit des Erregers abgelaufen war. Auch der vierte und letzte Test war am Freitag bei allen negativ ausgefallen.

Einige Betroffene hatten sich zunächst über zu wenige Sanitätseinrichtungen und Privatsphäre beschwert, woraufhin das DRK zusätzliche mobile Toiletten zur Verfügung stellte. "Die leichten Startschwierigkeiten haben wir schnell bewältigt", sagte Einsatzleiter Neuhaus. Ein Dolmetscher half den chinesischstämmigen Menschen, Bedürfnisse zu kommunizieren. Ein extra angeforderter Caterer lieferte chinesisches Essen, 20 Tablets mit Zugang zu chinesischen Medien wurden verteilt.

Helfer hätten als Gesprächspartner zur Verfügung gestanden und mit den Kindern herumgealbert, sagte Neuhaus. Selbst an Snacks und Süßigkeiten habe man gedacht: "Wir haben einen kleinen Wagen organisiert und sind alle zwei Stunden durch die Station gefahren." Viele der Betroffenen seien aus der Station heraus weiter beruflich tätig gewesen - für sie sei die WLAN-Einrichtung verbessert worden.

Jeden Tag waren laut DRK 17 Einsatzkräfte von 8 bis 20 Uhr im Einsatz, weitere 14 deckten die Nachtschicht ab. Insgesamt 165 DRK-Helfer aus ganz Deutschland waren in den zwei Wochen beteiligt.

"Aus betreuerischer Sicht ein ziemlich hoher Aufwand", sagte Neuhaus. Die Prozedere haben sich aus seiner Sicht aber trotz vieler kleiner Herausforderungen bewährt. Bei einer größeren Zahl an Isolierten müssten entsprechend deutlich mehr Helfer zum Einsatz kommen, schätzt er. "Umso mehr Gäste es werden, umso schwieriger werden die Herausforderungen an uns", sagte er.

Für Berlin war es bislang die erste und einzige Quarantäne-Situation im Zusammenhang mit dem Covid-19-Ausbruch. Zwei Berliner, die auf dem Kreuzfahrtschiff "Diamond Princess" in Japan unter Quarantäne gestanden hatten und wiederholt negativ getestet wurden, durften am Samstag nach ihrer Landung in Berlin nach Hause und müssen dort zwei Wochen in häuslicher Isolation bleiben. In Deutschland wurden bisher 16 Infektionen festgestellt, davon keine in Berlin.