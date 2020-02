Daria Doer

Sachsenhausen (MOZ) Die ehemalige Häftlingswäscherei in der Gedenkstätte Sachsenhausen ist mit Blumen und goldglänzenden Leuchtern geschmückt. Ein Arbeitstisch wird zum Altar, vom Rednerpult werden Bibeltexte auf Deutsch und auf Polnisch gelesen. Ungefähr 80 Christen aus Berlin, Fürstenberg, Gransee, Rheinsberg, dem kleinen Ort Friesack und aus Głogówek (dem ehemaligen Oberglogau in Oberschlesien) sind gekommen, um an jenen Pfarrer zu erinnern, von dem die Gestapo in ihren Akten vermerkte, dass seinem Treiben als "unverbesserlicher Volksverhetzer" ein Ende gemacht werden müsse: Albert Willimsky. Er wurde am 22. Februar 1940 als erster Pfarrer des Bistums Berlin in Sachsenhausen getötet.

"Mich beeindruckt jemand, der von seinen Prinzipien nicht abweicht, auch wenn das für ihn Nachteile bedeutet, im Fall von Albert Willimsky sogar bis zum Tod. Ich zweifle, ob ich auch so stark sein könnte", sagt Stephanie Kaune aus Friesack, die bei dem Gottesdienst Gitarre spielt.

Pfarrer Willimsky sprach Deutsch und Polnisch, war Kaplan in Oberschlesien, im Berliner Stadtbezirk Kreuzberg und in Barth an der Ostsee, bevor er 1926 nach Friesack versetzt wurde. Hier kümmerte er sich auch um die polnischen Saisonarbeiter, die zwar gebraucht, aber vom dortigen Landrat als "moralisch minderwertig" bezeichnet wurden. Er predigte im Gottesdienst gegen die Nazis und bezeichnete den "Mythus des 20. Jahrhunderts" von Alfred Rosenberg öffentlich als "Blödsinn". Die Akten über ihn häuften sich, und 1935 wurde ein Aufenthaltsverbot für den gesamten Kreis ausgesprochen. Willimsky sollte Friesack innerhalb von 24 Stunden verlassen.

Seine nächste Arbeitsstelle war Gransee. Die Denunziationen, Ermittlungen und Verhöre folgten ihm auch dorthin. Weil er sich öffentlich abfällig über Hitler und Goebbels geäußert hatte, saß er sieben Monate ohne Prozess in Einzelhaft in Potsdam, wurde entlassen und sofort wieder von der Gestapo festgenommen. In der Urteilsbegründung von 1939 heißt es: "In seiner einseitigen katholischen Einstellung befangen, vermag er nicht mehr, den gesunden und vernünftigen Blick für die Maßnahmen der Reichsregierung aufzubringen." Um ihn zu schützen, wurde er nun in eine kleine Gemeinde in Stettin-Podejuch versetzt. Diesmal denunzierte ihn ein katholischer Kaufmann wegen polenfreundlicher Äußerungen und, weil er Berichte über Grausamkeiten der polnischen Armee als "Lügen" bezeichnet hatte. Im Polizeigefängnis in Stettin unterschrieb er das Abschlussprotokoll: "Aus allen diesen Gründen werde ich auch in Zukunft meine Ansicht nicht ändern, und sie auch immer zu Gehör bringen, wo ich es aus seelsorglichen Gründen für notwendig halte." Seine nächste und zugleich letzte Lebensstation war das KZ Sachsenhausen.

Dekan Matthias Ritschel würdigt Willimsky als einen Mann, der sich um seine Mitmenschen sorgte, voranging und Orientierung gab. Pfarrer Lutz Nehk sagt in seinem Grußwort: "In die Vergangenheit gucken ist gut, wichtig ist es aber, in die Zukunft zu schauen." Damals sei der Hass groß geworden und der Rassismus gewachsen. "Das sind Fragen, die uns heute wieder beschäftigen." Deshalb sei es wichtig, auch abseits der großen Gedenkorte einen Mann nicht zu vergessen, der sich nicht kleinkriegen ließ und den Widerspruch nicht unterlassen hat.