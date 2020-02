Sandra Euent

Falkensee (BRAWO) Eine große "80s Night" in der Stadthalle Falkensee versprechen die Blind Passengers mit ihrem 80s Express am 29. Februar. Die Partyreihe macht bereits zum dritten Mal Station in Falkensee. Die Falkenseer können sich auf jede Menge 80er Hits "live on stage" freuen. Vor, zwischen und nach den Konzertblöcken wird DJ Chris Energy die Tanzmuskulatur warm und geschmeidig halten mit seiner 80er-Videodiskothek.

Laut eigenen Angaben waren die Blind Passengers in den Neunzigern die erfolgreichste Electro-Pop-Band der Neuen Bundesländer. 2013 meldete sich Nik Page mit seiner neuen BlindPassenger-Band zurück. Seitdem ist er wieder regelmäßig "on tour". Nik Page und Co. spielen Pop- und Wave-Klassiker der Achtziger, unter anderem Hits von New Order, Depeche Mode, Sisters of mercy, Camouflage, Die Ärzte, Human League, Tears for Fears, The Cure, Soft Cell und vielen anderen Kultbands, sowie die Klassiker der Neuen Deutschen Welle. Wer Lust hat, an diesem Abend auch in puncto Mode die Zeitmaschine anzuschmeißen, kann sich am 29. Februar sehr gern voll und ganz ausleben. Allen Gästen, die in originellem 80er Outfit in der Stadthalle erscheinen, spendiert die Crew von Falkensee Events ein Freigetränk. Einlass ist ab 19 Uhr, Beginn 20 Uhr.