Potsdam (MOZ) Die brandenburgische Linke gibt es in zwei Varianten: die smarten, angriffslustigen Fraktionschefs im Landtag – Kathrin Dannenberg und Sebastian Walter – auf der einen Seite und den Landesverband auf der anderen.

Letzterer leidet noch immer an der Wahlschlappe vom 1. September und befindet sich in einer Sinnkrise. Auf dem Landesparteitag am Wochenende in Templin boten Dannenberg und Walter die einzigen landespolitischen Akzente. Auch die Idee von Gastredner Klaus Lederer, Kultursenator in Berlin, mit einer gemeinsamen Vision für die Region im Jahr 2050 zu neuen Ufern aufzubrechen, verhallte wirkungslos. Stattdessen bestimmten das Wehklagen über den Mitgliederschwund und gegenseitige Verletzungen die Rednerbeiträge. Von Neuanfang keine Spur. Selbst personell scheint einiges im Argen zu liegen. Die zuvor kritisierte Parteichefin Anja Mayer musste sich ihre Co-Vorsitzende Katharina Slanina im Alleingang suchen. Für die Vizeposten war die Bewerbungslage so dünn, dass die Bundestagsabgeordnete Kirsten Tackmann überredet werden musste, erneut anzutreten. Immerhin ist die neue Parteiführung durch die Wahlgänge gekommen. Selbst das war zuvor angezweifelt worden. Das Personal steht also, die Inhalte für den Wiederaufbau fehlen noch.