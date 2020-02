Teheran Gott und die Welt hatte Revolutionsführer Ali Chamenei beschworen, um das Volk an die Wahlurnen zu treiben. Dies sei die religiöse Pflicht jedes Iraners, deklamierte er. Seine Landsleute ließ das kalt.

Millionen boykottierten die Abstimmung über das kommende Parlament, verweigerten dem Regime die Akklamation der zuvor vom Wächterrat handverlesenen Hardliner-Riege, die nahezu überall unter sich war. Die meisten Reformer und Moderaten waren vorab von dem zwölfköpfigen, ultraorthodoxen Altmännergremium disqualifiziert worden – selbst für die an brachialen Machtakten reiche Geschichte der Islamischen Republik ein beispielloser Vorgang.

Kein Wunder, dass die Konservativen am Sonntag mit mehr als 220 von 290 Wahlkreisen einen Sieg auf der ganzen Linie ausriefen. Die bisherige Mehrheit von Moderaten und Reformern schrumpft auf kümmerliche ­16 Mandate. Die übrigen etwa 50 Sitze gehen an Unabhängige oder in eine Stichwahl. Die vom Innenministerium am Samstag inoffiziell eingestandene Mini-Beteiligung von unter 20 Prozent verbesserte das Regime nach langem Gezerre hinter den Kulissen am späteren Sonntag noch auf 42,6 Prozent, immerhin signifikant geringer als die 62 Prozent vor vier Jahren.

Dieses kaltblütige Spektakel der Hardliner ist umso verwunderlicher, als sich die Islamische Republik – abgesehen von den Kriegsjahren 1980 bis 1988 – noch nie in einer so tiefen Krise befand. Wichtige Zukunftsfragen sind ungelöst. Die von US-Präsident Donald Trump installierten Wirtschaftssanktionen haben das Land in eine Rezession gestürzt. Der Atomvertrag, der das Tor zur Welt öffnen sollte, ist praktisch Makulatur. Auch gegen die regionale Dominanz des Iran rührt sich im Libanon und im Irak mittlerweile offener Widerstand der Bevölkerung.

Im Inneren rebelliert der Nachwuchs immer heftiger. Nur mit massiver Gewalt und scharfer Munition konnte das Regime 2018 und 2019 den Aufruhr quer durch das Land niederschlagen. Bis zu 1500 Demonstranten starben in dem Kugelhagel, Abertausende wurden verhaftet und sitzen in den Folterverließen. Reihenweise gingen Tankstellen, Regierungsgebäude und Bankfilialen in Flammen auf, die Bilder erinnerten an Szenen wie aus einem Bürgerkrieg.

Gleichzeitig stehen in der Islamischen Republik fundamentale Entscheidungen an. Im Juni 2021 finden die nächsten Präsidentenwahlen statt, zu denen Hassan Ruhani nach zwei Amtszeiten nicht mehr antreten darf. Auch für Chamenei, der seit über 30 Jahren regiert und die 80 überschritten hat, muss ein Nachfolger gefunden werden, der weiter im Sinne des Establishments agiert.

Die korrupte Parlamentswahl verschärft das Klima. Präsident Ruhani, dem Protagonisten einer Entspannungspolitik, stehen ohnmächtige letzte Amtsmonate bevor. Auch die Hardliner zahlen einen hohen Preis: Der Wahlboykott geriet zum Referendum gegen den Kleriker-Staat. Die Islamische Republik lebt nur noch von der Substanz – politisch, wirtschaftlich, sozial und ökologisch.

leserbriefe@moz.de