Markus Kluge

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Der Abbruch eines Windrades bei Groß Haßlow hat weitreichende Konsequenzen. Wie Thomas Frey, Sprecher des Landesamts für Umwelt (LfU), mitteilte, wird "der Betreiber keine Neugenehmigung für den Wiederaufbau einer identischen Anlage" erhalten. Voraussichtlich wird er den verbliebenen Turm nicht nutzen können. Zudem hat das LfU vier baugleiche Windanlagen ermittelt, die in der Gemeinde Groß Pankow im Landkreis Prignitz stehen. Auch bei denen liegt nun der Verdacht nahe, dass dort Bauteile aufgrund von Materialermüdung Risse bekommen können und die Konstruktion instabil wird – wie in Groß Haßlow. Dort war im Januar ein Windrad auseinandergebrochen, weil die Bolzen, mit denen ein Flügel befestigt war, nachgegeben hatten. Durch die Unwucht schlugen die anderen Rotoren in den Turm ein und das Windrad brach ab. Mittels Ultraschalluntersuchungen waren an anderen Anlagen im dortigen Windpark an Schraubverbindungen Mängel entdeckt worden. Der Windparkbetreiber ließ deshalb jetzt an allen neun anderen Windrädern die betroffenen Bauteile erneuern. Wie jetzt mit den vier Windrädern in der Prignitz verfahren wird, muss die dortige Untere Baubehörde entscheiden. Sie wurde laut Frey "von uns über die Rechercheergebnisse bereits informiert." Auch die Landesregierung ist laut dem Pressesprecher über die Ergebnisse ins Bild gesetzt worden.