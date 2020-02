Katrin Hartmann

Berlin Ein Stallfenster, Stroh und dahinter eine schnuppernde Schweineschnauze. Zahlreiche Ferkel plumpsen über den langsam atmenden Körper des Mutterschweins. Gunda. Ihre Pupillen blicken menschengleich in die Kamera. Szenenwechsel. Hühner warten geduldig in einem Käfig. Langsam trauen sie sich hinter den Streben hervor, nachdem sie auf einer Wiese abgeladen wurden. Wie neugierige Kinder ohne Aufsicht erkunden sie ihr Umfeld, schieben ihre Köpfe vor und zurück. Ein einbeiniges Huhn meistert die dicken Äste im anliegenden Wald. Es sind Bilder wie diese, die Ruhe ausstrahlen von den Tieren, die im menschengemachten Umfeld sonst so gestresst wirken. Victor Kossakovsky zeigt sie als Entdecker, als Balancekünstler, als aufmerksam und loyal.

In seinem vorherigen Film "Aquarela" hat der russische Regisseur auf die Endlichkeit der menschlichen Existenz aufmerksam gemacht. In "Gunda" erinnert er uns nun daran, dass wir unseren Planeten mit etlichen Tieren teilen. Immer wieder begegnen wir der Muttersau, dem einbeinigen Huhn sowie erfindungsreichen Kühen. Kossakovsky rekalibriert unser moralisches Verständnis von Natur, indem er uns an den Wert des Lebens und die Geheimnisse des tierischen Bewusstseins heranführt: Kühe, die überschwänglich aus dem Stall tollen, Ferkel, die tapsig in den Sonnenstrahlen die Welt außerhalb des Stalls entdecken, eine Schweinemutter, die liebevoll ihre Jungen betrachtet und sie panisch verteidigt, sobald Gefahr droht.

Die Kameraführung hypnotisiert

"Gunda" bietet einen hypnotisierenden Blick auf Schwein, Huhn und Kuh. Kossakovsky begibt sich mit der Kamera auf ihre Ebene. Er umkreist sie langsam und zeigt ihre Hautfalten, Borsten und die durchdringenden Markierungen in ihren Augen. Ein Blick, der neu ist und den wir uns selten gönnen, auf die Lebewesen, die wir so oft nur als Steak oder Geschnetzeltes von unseren Tellern kennen. Damit durchbricht der Filmemacher still und unaufdringlich die Annahme, dass sie kein Bewusstsein haben. Ohne Worte und ohne Musik, allein mit authentischem Geraschel, Grunzen und Knistern nimmt er seinen Einstellungen jegliche Eile. Er gibt den sonst so gestressten Tieren Raum, sich zu natürlich zu bewegen. Mit seiner Schwarz-Weiß-Optik schafft er zudem eine anmutende Ästhetik.

Der Film wagt die Perspektive, dass sich Schweine, Hühner und Kühe in ihren Empfindungen gar nicht so sehr von uns Menschen unterscheiden, ohne je einen Menschen ins Bild zu bringen. Trotzdem bleibt der Mensch allgegenwärtig. Durch Traktoren, das Klacken von Schiebetüren und anderen metallischen Geräuschen macht Kossakovsky seine Anwesenheit und das Ende der Tiere im Schlachthof spürbar.

Joaquin Phoenix unterstützt "Gunda"

Im Vorfeld der Berlinale hat der US-Amerikanische Schauspieler Joaquin Phoenix, der bei den diesjährigen Oscars den Preis für den besten Hauptdarsteller gewonnen hat, seine Sympathie für "Gunda" ausgedrückt. Erste Ausschnitte hatten ihn so sehr bewegt, dass er sich prompt entschied, das Projekt als Produzent zu unterstützen.

Schon seit seiner frühen Kindheit lebt der Schauspieler vegan. In einem Interview berichtet er, wie er als kleiner Junge gemeinsam mit seinen Brüdern an einem Bootsausflug teilnahm und dort sah, wie Fische gefangen wurden. Er beobachtete, wie diese gegen das Boot geschlagen wurden, offenbar um sie zu betäuben. "Das verursachte eine tiefstarke Reaktion in mir. Es hat sich wie echte Ungerechtigkeit angefühlt", sagt Phoenix in dem Interview.

Der Schauspieler lebt seitdem vegan und begrenzt diesen Lebensstil nicht nur auf seine Ernährung. Er hält sich auch von Pelz, Leder und Tierwolle fern. In Filmen vermeidet er, Kleidung aus Tiermaterialien zu tragen. Dass sein Engagement für Filmprojekte wie "Gunda" kein Einzelfall ist, zeigen auch die beiden Dokumentationen "Earthling" und "Dominion", in denen er bereits als Synchronsprecher zu hören war.

Ein stiller Aufschrei

Phoenix und Kossakovsky werfen mit "Gunda" aktuelle Fragen auf: Welche Grenzen gibt es eigentlich zwischen uns Menschen und den Tieren, von denen wir uns ernähren, und wollen wir diese immer noch ziehen? Ist es nicht an der Zeit, unsere Einstellung zu Nutztieren und ihrem Lebensraum zu überdenken? Der Film stellt die industrielle Fleischverarbeitung infrage, ohne dabei Schuldige zu benennen. Dafür feiert er mit beeindruckenden Bildern das tierische Leben auf dem Bauernhof.

"Gunda" geht in der neuen Berlinale-Wettbewerbskategorie Encounters an den Start, Mo. 24.2. 20 Uhr Cubix6, Fr. 28.2. 12.30 Uhr, Zoo-Palast 1, So. 1.3. 10 Uhr, Urania