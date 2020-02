Jürgen Rammelt

Rheinsberg Der Budenzauber ist zu Ende: Es war eine wilde Konstruktion, die Hütte, die Jugendliche unterhalb des Mühlenberges am Ende der Lindenallee an der Waldkante errichtet hatten. Unter Verwendung einer dort krumm gewachsenen Kiefer hatten die jungen Männer mit Brettern und Balken einen Verschlag, der ihnen lange als Treffpunkt diente, gebaut.

"Hier haben wir uns regelmäßig getroffen, um zu quatschen, zu rauchen und zu feiern", berichtet einer aus der Gruppe. Am Sonnabend waren sieben junge Männer und weitere Helfer einem Aufruf gefolgt, um an einem Arbeitseinsatz teilzunehmen. Ziel war es, die Bude abzureißen und den Müll, der sich in der Umgebung angesammelt hatte, zu beseitigen. Er stellte eine Gefahr für die Umwelt dar.

Initiator der Aktion war Annette Meckel, die für den Rheinsberger Wald zuständige Revierförsterin. Sie und ihre Mitarbeiter hatten vor einiger Zeit den wilden Bau entdeckt und sich mit der Stadtverwaltung ins Einvernehmen gesetzt, um den illegalen Schandfleck zu beseitigen. Da-raus entstand die Idee, mittels eines Aufrufs und eines Gesprächs mit den Jugendlichen, sie für die Abbauaktion zu gewinnen.

"Das hat funktioniert", freute sich die Revierförsterin. Neben den sieben jungen Männern waren auch einige Eltern mit ihren Kindern sowie Bewohner aus dem Umfeld gekommen. Silke Harz, die neue Leiterin des Bauhofes, sowie ihr Kollege Detlef Schröder halfen ebenfalls mit.

Bevor mit den eigentlichen Aufräumarbeiten begonnen wurde, hatte Meckel erklärt, warum ein solcher Bau in der Natur nicht geduldet werden kann. Dabei brauchte sie gar nicht weit auszuholen. Am Treff stellten Scherben, weggeworfene Flaschen, Abfälle aus Plaste und allerlei Unrat eine Gefahr dar. Die Försterin berichtete aus ihrer eigenen Erfahrung, was der weggeworfene Müll im Wald anrichten kann. So kriechen vom Aussterben bedrohte Käfer in die Flaschen und verenden dort. Auch sei es schon vorgekommen, dass Hirsche sich im weggeworfenen Draht verhedderten und sich davon nicht mehr befreien konnten. Ganz davon abgesehen, dass Scherben eine Verletzungsgefahr darstellen.

So wurde mit vereinten Kräften die Bude abgerissen und der ganze Müll der Umgebung aufgesammelt und entsorgt. Mit einem schweren Hammer wurde die Hütte in ihre Einzelteile zerlegt und die unbehandelten Holzteile als Brennmaterial auf einen Hänger geladen. Die Jugendlichen sahen es gelassen: "Alles muss mal ein Ende haben, aber immerhin hatten wir unseren Spaß."