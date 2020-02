Stimmgewaltiger Auftritt: Vynona Will begeisterte die Besucher der Hauptveranstaltung in Neulewin mit "Du hast den Farbfilm vergessen, mein Michael", von Nina Hagen. Klar, dass sie eine Zugabe singen musste. © Foto: Jörn Kerckhoff

Karneval verbindet: Dany und Marcel genossen ganz offensichtlich den Karneval beim Neulewiner Karnevalclub. Gemeinsam mit etwa 200 anderen Gästen, die zur Hauptveranstaltung am Sonnabend gekommen waren und sich am Programm erfreuten. © Foto: Jörn Kerckhoff

Jörn Kerckhoff

Bad Freienwalde (MOZ) Was für ein Spektakel: Egal ob in Wölsickendorf, Kruge, Neulewin, Wriezen oder Bad Freienwalde – am Wochenende waren die Narren los und machten mächtig einen drauf. In der ganzen Region wurde gesungen, getanzt, geschunkelt und einfach Spaß gehabt.

Ganz neu auf der Bühne der Karnevalsvereine der Region ist der Kruger Carnevalsclub (KCC). Erst im vergangenen Jahr gegründet, luden Präsident Olaf Brüning und die etwa 30 Mitglieder des KCC zur allerersten Hauptveranstaltung ins Gutshaus Wölsickendorf-Wollenberg. "Es ist eine kleine Veranstaltung, aber wir können ja noch wachsen", so Brüning. Einige Jahre mehr Erfahrung hat der Altreetzer Karnevalsclub, der zur Unterstützung eine Abordnung im Gutshaus vorbeischickte. Und hoher Besuch aus dem Schwarzwald war auch da. Professor Doktor Klaus Brinkmann und Oberschwester Hildegard aus der Schwarzwaldklinik, alias Torsten und Martina Weinknecht, machten den Feiernden ihre Aufwartung und sagten dem Ärztemangel auf dem Land den Kampf an.

Aus dem Feiern gar nicht heraus kommen in diesem Jahr die Narren in Neulewin. Vergangene Woche wurde das 40-jährige Bestehen des Neulewiner Karnevalclubs (NKC) zelebriert, an diesem Wochenende folgten die Hauptveranstaltungen und der Seniorenfasching mit einem abwechslungsreichen Programm aus Tanz, Gesang und Sketchen. Und das immer in ausverkaufter Halle.

Gespenstisch wurde es beim Falkenberger Carnevalclub (FCC) "Gespenster ziehen ihre Runde, beim FCC zur Geisterstunde", lautete das Motto der Hauptveranstaltung. Dementsprechend schön schaurig waren die Kostüme auf und vor der Bühne.

Bei den einen gruselig, bei den anderen phantasievoll und magisch. Der Wriezener Carnevals-Club (WCC) lockte unter dem Motto "Elfen, Feen und Fantasie, der WCC versprüht Magie" alle möglichen Phantasiegestalten und Fabelwesen an. Auch Bürgermeister Karsten Ilm besuchte die Narren, allerdings erschien er ganz in Zivil im Anzug. Schwamm drüber, ist eben auch nicht jeder ein Narr – in der Politik ja vielleicht auch ganz gut so.

Dass man für den Karneval nie zu alt ist, zeigte sich beim Rentnerfasching der Freienwalder Karnevalsgesellschaft (FKG) am Sonntag. Unter dem Motto "30 Jahre nach der Wende und der Frohsinn nimmt kein Ende" feiert die FKG die Karnevalssession 2020. Daran erfreuten sich auch jene, die vor 30 Jahren noch richtig jung waren. Bambinos, Funken, Elferrat und die anderen Gruppen hatten einiges an Unterhaltung im Köcher.