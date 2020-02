Cornelia Link-Adam

Podelzig (MOZ) Beim alljährlichen Neujahrsempfang der Gemeinde Podelzig haben am Samstag in der Mehrzweckhalle die Vereine, Interessenverbände und Arbeitsgruppen im Mittelpunkt gestanden. Aus deren Reihen wurden auch fünf Ehrenamtler ausgezeichnet.

Sekt oder Saft, dazwischen mussten sich die 100 Besucher schon zur Begrüßung entscheiden. Danach galt es die Sitzplätze einzunehmen. Doch auch an den Stehtischen dahinter drängten sich einige Gäste. An den Seiten gab es viele Aufsteller über Feste, aber auch Aktivitäten von Vereinen und Arbeitsgruppen zu sehen. Ins Gespräch konnte man mit den Akteuren ganz praktisch kommen, sich informieren oder gleich Mitgliedschaften eingehen.

Mix gibt Rück- und Ausblick

Kaum war die Einleitungsmusik der Frankfurter Band "Freier Fall" verklungen – sie spielte Rock, Jazz und Eigenkompositionen mehrfach beim Empfang – da ergriff der erkältete Bürgermeister Thomas Mix das Wort. Nach der Schweigeminute in Erinnerung an das Todesdrama in Hanau begrüßte er die Gäste, darunter Bürgermeisterin Malgorzata Musialowska von der polnischen Partnergemeinde Pleszew, die Grußworte sprach, sowie seinen Alt Zeschdorfer Amtskollegen Uwe Köcher. Mix dankte allen für ein gelungenes 2019. "Es war ein ereignisreiches und erfolgreiches Jahr." Nicht nur politisch: Das er als Bürgermeister gewählt worden war, habe ihn sehr gefreut. Sondern auch wegen der 665-Jahr-Feier, auch dass die Mehrzweckhalle jetzt frisch renoviert sei und man jetzt eine Tagespflegestätte habe.

2020 arbeite man laut Mix weiter daran, die Abbrüche am Dorfteich zu verhindern, auch an einem Konzept für mehr Parkplätze am Gemeindezentrum. Die Kita erhält ein Sonnensegel, die Senioren weitere Geräte und für die Jugend wird der einstige Volleyballplatz hergerichtet. Verärgert äußerte sich Thomas Mix radikale Entbuschungsaktion durch Kreis und Land jüngst an der Priesterschlucht.

Bewusst setzte die Gemeinde beim Neujahrsempfang ein Zeichen für die zahlreichen Vereine, AGs und Institutionen und lud deren Vertreter ein. "Es gibt zahlreiche Bürger, die sich für das Gemeinwohl engagieren", so Mix. Alle Gruppen durften sich und ihre Arbeit vorstellen. Die 17 Redebeiträge – von Angelverein über Kita bis Rehasport – dauerten mehr als eine Stunde und verdeutlichten: In Podelzig ist viel los.

Fünf Ehrenamtler beschenkt

Fünf Ehrenamtler aus den Reihen der Gruppen wurden ausgezeichnet (siehe Info-Kasten), Die Laudatoren waren die SPD-Kreistagsabgeordnete Simona Koß, die Amts-Seniorenbeirats-Vorsitzende Ingrid Blankenfeld, Waldemar Musiol vom Fußballverband, die Grünen-Kreisvorsitzende Eva Rönspieß sowie Pleszews Bürgermeisterin Malgorzata Musialowska mit Thomas Mix. Der überreichte auch Blumen an Sängerin Angelika Paetzke – eine Neu-Podelzigerin. Zum Abschluss gab es Detailgespräche an den Info-Wänden, draußen auch Getränke und Gegrilles am Feuer.