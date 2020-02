Das Baugebiet Moritzstraße

Die Moritzstraße in Hohenfelde war einst das Synonym für das Wachstum des kleinen Ortes, der kurz nach der Wende knapp über 100 Einwohner zählte. Mit der Erschließung von Bauland an der Moritzstraße und an der Dorfstraße verdoppelte sich die Zahl der Hohenfelder innerhalb weniger Jahre. In den 1990er-Jahren trieb die Gemeinde das Wachstum in der Ortschaft voran. Das neue Bauland wurde von der öffentlichen Hand erschlossen – und vermarktet. Während das Interesse vor allem von Bauherren aus Schwedt groß war, zeigte sich die Raumordnungsbehörde seinerzeit besorgt über das rasante Wachstum des Dorfes Hohenfelde. Im Jahr 2000 waren bereits 33 Familien vorwiegend aus Schwedt hergezogen. Es gab Baulücken für etwa 15 weitere Eigenheime. In dem Zuge wurde auch die Moritzstraße selbst ausgebaut, die einst nicht mehr als ein Sandweg gewesen war. Nachdem die meisten Häuser fertiggestellt waren, erhielt die Straße eine Frischekur und eine neue Asphaltdecke.⇥pif