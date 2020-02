In tänzerischer Hochform: Ihrem Titel als amtierende Landesmeister machten die Mädels der Blauen Garde des ECC beim Auftritt am Sonnabend alle Ehre. © Foto: Thomas Berger

Strausberg (Freier Autor) Immer eine besondere He­rausforderung erwartet die Mitglieder des Eggersdorfer Carnevalclubs (ECC) am letzten Wochenende der offiziellen närrischen Saison – bevor am Aschermittwoch alles wieder vorbei ist, dreht der Verein noch mal so richtig auf.

Als die Akteure am Sonnabend getreu dem aktuellen Motto zur großen "Dschungelparty" erneut im Saal des Volkshauses Strausberg-Nord aufliefen, hatten viele Gruppen noch die Auftritte am Vorabend zur zweiten Weiberfastnacht in den Gliedern. Zudem mussten sie sich ein bisschen Energie aufsparen, um auch noch am Sonntagnachmittag den Kinder- und Familienkarneval durchzuhalten.

Allerdings sind gerade die ECC-Tänzerinnen ja topfit und bestens durchtrainiert. Das zeigten unter anderem die jungen Damen der Blauen Garde, als sie dem gerade vor wenigen Wochen verteidigten Landesmeistertitel mit Schwung und Akkuratesse alle Ehre machten. Von den sechs Mitgliedern der Roten Garde fehlte zwar eines krankheitsbedingt – aber die Junioren machten auch zu fünft eine denkbar gute Figur, standen den "Großen" kaum nach. Da strahlte nicht nur Präsident Gunnar Bramann, der nach dem Umziehen in majestätischem Herrscher-Outfit inmitten des ebenfalls mottogerecht kostümierten Elferrats thronte, voller Stolz, sondern insbesondere auch die Tanz-Verantwortlichen und Trainerinnen.

Geballter Einfallsreichtum

An Einfallsreichtum bei den Schautänzen hat es dem ECC in seiner Geschichte noch nie gemangelt, doch was die Akteure diesmal zeigten, gehörte zweifellos zu besonderen Höhepunkten des ganzen Jahrzehnts: Die Damen setzten nach dem bereits umjubelten Schlangentanz kurz vor dem Finale noch als ehrwürdige Amazonen-Kriegerinnen einen drauf. Und die "Könige des Dschungels", als die die Junioren über das Parkett fegten, waren überaus süße Großkatzen.

Gerade tierisch lässt sich unter diesem Rahmenthema ja vieles darstellen. Und so fuhr das ECC-Männerballett erst einen etwas schläfrigen Löwen auf ("The Lion Sleeps Tonight"), der von Löwen, Affen und Zebras umtanzt wurde. Als krönender Abschluss des Programms durften die Herren, die sich zur Weiberfastnacht besonders verausgabt hatten, dann noch als Affenbande ihren natürlichen Trieben freien Lauf lassen, wie es Sibylle Künkel angekündigt hatte. Die Chefmoderatorin, hier in der Rolle der Kolumna, die Material für einen Artikel in der Narrenzeitung sammelt, bekam wie schon am Vortag immer wieder von der zweiten Vizepräsidentin Manuela Baumgärtner Verstärkung.

Auch mit seinen Solistinnen brilliert der ECC jedes Jahr zur Landesmeisterschaft, und das Mariechenquartett, bei dem sich gleich vier dieser Talente zu einer Gemeinschaftsdarbietung vereinten, war Ausdruck dieser weiteren tänzerischen Stärke. Die jungen Goldkehlchen der Fancy Free hatte es ebenfalls in den Dschungel verschlagen, wozu es einige passende Lieder anzustimmen gab.

Auch wenn das Niveau des Abends, wie Gunnar Bramann eingangs verkündet hatte, weit über einer einschlägigen RTL-Sendung mit der Promi-Resterampe lag, kam das Team an diesem Thema doch nicht völlig vorbei. So nahm das Sketch-Team das Dschungelcamp aufs Korn, ließ die pinke Powerfrau und Großklappe Cindy, den stylischen Jorge und Öko-Gretel als Nachnominierte unter Leitung von Sonja Zietlow verschiedene Prüfungen absolvieren.