Elke Lang

Beeskow Für dreizehn Mädchen und Jungen gab es am Sonnabend im Konzertsaal der Burg Beeskow gleich zweimal Lampenfieber zu durchstehen: einmal zur Kür beim Vorlesen einer selbst ausgesuchten und gründlich zu Hause geübten Passage aus einem Kinderbuch. Zum anderen als Pflicht bei einem unbekannten Text. Es ging darum, unter den in Lesewettbewerben in den Schulen des Landkreises als die besten Leser der 6. Klassen Herausgefundenen wiederum den Besten zu ermitteln. Dieser vertritt dann Landkreis zum Bundesausscheid des 61. Vorlesewettbewerbs des Deutschen Buchhandels am 24. Juni in Wiesbaden.

Direkt vor den Teilnehmern machte sich mit ernsten Minen die sachkundigen Jury ihre Notizen. Sie bestand aus der Vorjahressiegerin Lucia Gründer, aus der ehemaligen Leiterin des Amtes für Bildung, Kultur und Sport, Monika Kunth, Kurt Sinske von der Buchhandlung Hugendubel in Cottbus, Roswitha Schreiner, Schauspielerin aus Erkner, und Susann Klose von der Stadtbibliothek. Elke Schulz, Mitarbeiterin vom Archiv, Lese- und Medienzentrum der Kreisverwaltung, zu der die Stadtbibliothek als Ausrichterin des Ausscheids gehört, versuchte die Kinder zu beruhigen: "Ihr seid alle Sieger, schon weil ihr teilnehmen dürft, aber einer ist dann der Gewinner." Das war am Ende David Rusch von der Gerhard-Goßmann-Grundschule Fürstenwalde. Lucia Gründer erklärte für die Jury unter anderem, dass er sich am stärksten mit seinem Text identifiziert habe. Alle erhielten eine Urkunde und Blumen, und Elke Schulz, die moderierte, war zufrieden, denn "die Kinder haben sich sehr schöne Bücher ausgesucht, sehr gut gelesen und sich überhaupt sehr große Mühe gegeben". Die Ergebnisse seien gleich gut wie die in den vorangegangenen Jahren.

Moralische Unterstützung

Bei David waren Eltern und Freunde mitgekommen, die ihm zugejubelt hatten. Den Fan-Club von Erik Dziergwa von der Klasse 6l aus dem Carl-Bechstein-Gymnasium Erkner hatte seinen Mutter Stefanie hergefahren. "Wir wollen ihn moralisch unterstützen", sagte Eef und verwies darauf, dass Erik ja auch schon bei den Stadtmeisterschaften in Erkner am 12. Februar den 1. Platz errungen habe. Wie eng die Leistungen bei dem Regionalausscheid wieder einmal zusammen lagen, wird an Anton deutlich, der darauf besteht: "Für uns ist Erik der Sieger". Das konnten die Klassenkameraden begründen. "Wir freuen uns für ihn, dass er teilnehmen durfte. Er hat mit angemessener Lautstärke und Tempo gelesen", findet Laura. Auch Eef gefällt seine "ruhige, angenehme Lesestimme". Lenya wiederum hebt die "sehr gute Textbetonung" hervor, "die deutliche Kennzeichnung der wörtlichen Rede und den Kontakt zum Publikum".

Dass eine Schauspielerin in der Jury mitwirkt, ist neu. Roswitha Schreiner ist bekannt aus der Serien "Liebling Kreuzberg". Dass sich die Mutter von achtjährigen Zwillingen ehrenamtlich für die außerschulische Bildung auf dem Gebiet Lesen und Literatur engagiert, wissen nur wenige. "Es ist toll, was hier in LOS für Kinder und Familien auf die Beine gestellt wird.", begründet sie ihre Teilnahme.