Olav Schröder

Schönow (MOZ) Rund 120 Menschen nahmen am Sonnabend an der Benennung einer Straße nach Elli Voigt auf dem Gelände des ehemaligen Kabelwerks teil. Die Schönower Widerstandskämpferin war am 8. Dezember 1944 nach einer mehrmonatigen Haft im Strafgefängnis Berlin-Plötzensee hingerichtet worden. Sie hatte im Kabelwerk gearbeitet und als Mitglied einer Widerstandsgruppe Flugblätter verteilt, die zum Ende des Krieges aufriefen. Viele Teilnehmer der Enthüllung hatten rote Rosen mitgebracht und an dem neuen Straßenschild, das auch mit einer Hinweistafel zum Schicksal von Elli Voigt ausgestattet wurde, niedergelegt. Aus Schönow nahmen Ortsvorsteher Sven Grosche und Anne-Katrein Becker von der Arbeitsgemeinschaft Zeitgeschichte Schönow, für die Stadt Bernau der Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung Péter Vida und Bürgermeister André Stahl die Enthüllung vor.

"Wir müssen vor allem den jungen Generationen vermitteln, welche Greueltaten sich bis 1945 in Deutschland ereigneten", sagt André Stahl und fuhr fort: "Wir müssen uns die Taten der mutigen Aktiven, die ihr Leben riskierten, um anderen zu helfen, vor Augen halten." Wegschauen sei für Elli Voigt nicht in Frage gekommen.

Am Tag der Namensgebung, am 22. Februar, wäre Elli Voigt 108 Jahre alt geworden. Sie hatte im Kabelwerk gearbeitet. Wie Anne-Katrein Becker beschreibt, engagierte sie sich mit ihrer Gruppe im Widerstandskampf, sammelte Geld und Lebensmittelmarken für verfolgte Menschen und verteilte auch das legendäre Flugblatt mit dem Aufruf zur Beendigung des Krieges, das im April/Mai 1944im Keller eines Hauses in derSchönower Kantstraße gedruckt wurde. Elli Voigt habe in engem Kontakt zusowjetischen, französischen und italienischen Zwangsarbeitern gestanden, die in Schönow und Umgebung arbeiten mussten und in Barackenlagernkampierten.

Auf dem Gelände des Kabelwerks ist in jüngster Vergangenheit einen neue Wohnsiedlung entstanden. Viele Anwohner waren zu der Enthüllung des Straßenschildes gekommen.

Die Straßenbenennung mahne an die "Zeit, die sich nie wieder wiederholen darf", so Bürgermeister Stahl. "Nie wieder dürfen Menschen aufgrund ihres Aussehens, ihres Glaubens oder ihrer Herkunft diskriminiert, verfolgt, vertrieben oder gar ermordet werden. Nie wieder darf nationalsozialistisches Denken und Handeln die Vorherrschaft erhalten." In ihren letzten Stunden habe Elli Voigt zwei Briefe an ihre Familie geschrieben, einen davon an ihre beiden Töchter. Darin wünschte sie sich, dass eine rote Rose im Blumenbeet für sie gepflanzt werde. Diesen Wunsch, so André Stahl, werden Bernau und die Tochter Monika Klautsch erfüllen.

Von Monika Klautsch, die aufgrund gesundheitlicher Gründe nicht zu der Namensenthüllung kommen konnte, verlas Anne-Katrein Becker einen Brief: "Ich danke euch allen dafür, dass Ihr das Andenken an meine Mutter würdigt und in Ehren haltet. Hoffen wir, dass sie und die anderen Mitstreiter der Schönower Gruppe die Letzten waren, die ihr Leben lassen mussten im Bestreben für eine bessere Zukunft."