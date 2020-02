Olav Schröder

Melchow (MOZ) Eine fulminante Karnevalsparty legte der Melchower Carneval-Verein am Sonnabend in bereits gewohnter Manier gemeinsam mit begeisterten Zuschauern im "Lindengarten" hin. Das alljährliche und stets einmalige Spektakel aus Tanz und Akrobatik, Musik und Show, Sketch und Unterhaltung ist immer nur als Uraufführung zu erleben. Selbst die Akteure des Carneval-Vereins bauen das Programm erst am Tag der Aufführung endgültig zusammen. Zuvor probt jede Gruppe in eigener Regie.

Rittern, Hexen und Getier widmeten sich die Karnevalisten und zogen unter diesem Motto ins Mittelalter und wieder zurück, wobei viele Akteure in vielen Rollen zu erleben waren.

Als Robin Hood in Goldschuhen gekleidet, führte der Conférencier alias Ronald Kühn, nach eigener Aussage Schriftsteller und nebenberuflich "Lakai der Königin" , durch den Abend. Vor dem speziellem Zuschnitt der Majestät aus "Jähzorn, wenig Intelligenz und viel Macht" warnte er das Publikum eindringlich. Dies wiederum besänftigte die königliche Hoheit, die unverdrossen nach Anerkennung durch den Märchenspiegel oder die Google-Welt suchte, mit den eingeübten Chorworten "Ihre Majestät, oh, welch schönes Kleid".

Die Stimmung im Lindengarten wuchs. Mitklatschen, Mitsingen und Mittanzen waren angesagt. Das Programm – auch für die vier Techniker für Musik, Ton und Licht spielte sich der Ablauf so zum ersten Mal ab – sprang von Höhepunkt zu Höhepunkt. Markus und Paul Wortmann, Vater und Sohn, sorgten für musikalisch Live-Verstärkung und entfalteten mit ihren Trompetenfanfaren mittelalterliche Stimmung. Im Wechsel mit den Tanznummern der Neuzeit oder auch dunklen und schweren Rockrhythmen entstand so eine fulminante Folge von Tanznummern. Die Jugendtanzgruppe begeisterte bei ihren Zügen von der Bühne in den Saal. Sie erarbeitet nicht nur ihre Choreographien selbst, sondern unterstützt auch die MCV-Kinder beim einstudieren der Tänze. Im Wechsel und Verbund mit der Tanzgarde, den orientalischen Tänzerinnen und dem Männerballett folgte so ein tänzerischer und akrobatischer Höhepunkt dem nächsten.

Und dazwischen tauchte immer wieder Melchower Zeitgeschichte auf. Im mittelalterlichen Mönchsgesang ging es um die Lindenstraße, die eher sabotiert als repariert worden sei, um die ewig geschlossene Bahnschranke, die untertunnelt werden sollte ("Dafür sammeln wir"), den neuen Funkmast, der nur der einen mächtigen Telekom zustehe, oder das bewunderungswürdige Elektro-Taxi zum Mitfahren. Die galaktischen Sachsen-Mädels Gundula Mittner, Uta Seppelt und Sylvia Bähring lobten das exorbitante Abwassersysstem. Und der Märchengruppe kam schließlich der "pädagogische Auftrag" zu, die mittelalterliche Herkunft der Blondinen-Witze wissenschaftlich zu belegen. Es gelang in der Figur Rapunzels vorzüglich.

Übergang zum nächsten Jahr

Fließend ging es von der fast zweistündigen Show und dem Riesenapplaus für die Schlusspyramide zur Party mit den Gästen über. Und fließend erfolgt auch der Übergang zur Karnevalsparty 2021. Wie der MCV-Vorsitzende Marko Schmidt sagte, werden schon beim Aufräumen am folgenden Tag die ersten Gedankenspiele für das nächste Motto durchgesprochen.