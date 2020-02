Andrea Linne

Eberswalde (MOZ) Im Barnim sind 17 722 Mädchen und Jungen 2018/19 täglich in eine der Schulen in der Nähe ihrer Wohnorte gegangen.

1867 Schüler besuchten eine private Einrichtung in den Kreisen Barnim, Uckermark, Oberhavel, Märkisch-Oderland und Berlin. Die überwiegende Mehrheit dieser Kinder hat einen Schülerfahrausweis. Den berechnet der Landkreis als Vier-Waben-Jahreskarte des VBB-Tarifs, was aktuell mit 472 Euro je Ticket zu Buche schlägt. Insgesamt 359 192 Euro hat der Landkreis Barnim nur dafür aufzubringen, was zu den laufenden Kosten für alle Schüler hinzukommt.

Die Rechnung ist kompliziert, werden Schüler doch auch in Bussen transportiert, die von den Barnimern mitgenutzt werden können. Bisher dürfen Fahrschüler sich regulär nur in ihrer Wabe vom Wohnort zur Schule bewegen. Wollen sie in der Freizeit Kurse oder Angebote andernorts besuchen, wird es schwierig. Daher hat sich die Fraktion Linke/Bauern nun mit Änderungswünschen an den Kreistag gewandt, der am 11. März in Eberswalde zusammentritt.

Zielstellung 2022/23

Wie Fraktionsvorsitzender Lutz Kupitz erläutert, wolle die Fraktion die bisher geltende Regelung zu den Mindestentfernungen gern abschaffen und die Schülerbeförderung beitragsfrei stellen. Das dürfte, räumt Kupitz ein, kaum mehr in diesem Jahr zu schaffen sein. Deshalb ist das Schuljahr 2022/23 für kostenfreien Schülerverkehr anvisiert. "Wir möchten erreichen, dass Schüler an Sportveranstaltungen oder Arbeitsgemeinschaften teilnehmen können, auch wenn diese nicht an der eigenen Schule stattfinden", macht er klar.

Die Kreisverwaltung, die den Schülerverkehr organisiert und mit der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH abstimmt, hat in einer Analyse fünf Varianten für die Kostenfreiheit erarbeitet. Die Barnimer Busgesellschaft und Landkreis seien außerdem an die Regelungen des VBB gebunden, heißt es darin.

Sollte der gesamte Nahverkehr für die Schüler im Gebiet des Landkreises Barnim beitragsfrei realisiert werden, würde das mit 7,9 Millionen Euro zu Buche schlagen. Davon würden auf die Schülerfahrausweise rund 3,2 Millionen, auf die Erhöhung der Fahrzeugkapazitäten rund 2,7 Millionen und die höhere ÖP­NV-Leistung rund 1,9 Millionen Euro entfallen Je nach Struktur der Pauschalen fallen Kosten zwischen 3,2 und 6,3 Millionen an. Die vorgelegte Variante 2 ermögliche laut Verwaltung auch unter den bisher geltenden Bedingungen für alle beitragsfreies Fahren ohne Entfernungspauschalen.

Im Gegenzug heißt das, dass Barnimer nicht mehr in alle Busse einsteigen könnten. Damit steige der Vergütungssatz je Kilometer von 1,54 Euro bisher auf 2,06 Euro. Es gebe keine Einnahmen mehr aus Ticketverkäufen, wie das bisher der Fall ist. Schüler ohne Ticket würden noch gar nicht bedacht.

Steigende Kosten

Die Kosten insgesamt für den Öffentlichen Personen- und Nahverkehr steigen, vor allem in Ballungsräumen, noch nicht jedoch in den Mittelzentren.

Ein Schülerticket wird es weiterhin geben. Nur mit Schülerausweis ist die Beförderung versicherungsrechtlich nicht abgesichert, so die Behörde. Zusätzliches Fahrpersonal und mehr Busse für die Allgemeinheit wurden noch nicht betrachtet. Da die Schülerzahlen insgesamt wachsen würden, ist mit weiteren Kosten zu rechnen.