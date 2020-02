Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Brandenburgs Beamte wollen sich und ihre Ausrüstung bei Einsätzen nicht mehr bespucken lassen. Im Bereich der Polizeidirektion Nord, die die Landkreise Ostprignitz-Ruppin, Oberhavel und die Prignitz umfasst, sind Spuck-Attacken keine Seltenheit. Eine mutmaßliche Ladendiebin hatte vor zehn Tagen in Neuruppin während der Fahrt zur Inspektion so einen Streifenwagen verschmutzt. Ein Mann, der in Neuruppin für das Bespucken von Einsatzkräften bereits bekannt ist, und der vergangene Woche beim Ladendiebstahl erwischt wurde bekam deshalb von den Beamten vorsichtshalber eine Spuckschutzhaube aufgesetzt.

Auf Nachfrage dieser Zeitung durfte Dörte Röhrs, Sprecherin der Polizeidirektion Nord, zum Einsatz der Schutzhaube nichts sagen. Sie verwies an das Polizeipräsidium in Potsdam. Deren Pressesprecher Mario Heinemann bestätigte, dass die Hauben derzeit in einer Projektphase getestet werden und über deren dauerhaften Einsatz erst noch entschieden wird.

Den Spuckschutz gibt es in verschiedenen Varianten – ähnlich eines Mundschutzes oder als leichte durchsichtige Haube, die über den Kopf des Angreifers gezogen wird. Der Spuckschutz verhindert nicht nur, dass Beamte und Ausrüstung mit dem Sekret verschmutzt werden. Sie kann auch vor Bissen schützen. 2014 hatte zuerst die Bremer Polizei Hauben eingeführt. Viele andere Bundesländer haben seither nachgerüstet. Andreas Schuster, Landesbezirksvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei, begrüßt die Pilotphase in Brandenburg ausdrücklich: "Ich hoffe sehr, dass sie auch in Betrieb überführt werden." Bespuckt zu werden sei für die Kollegen nicht nur eklig, sondern durch übertragbare Krankheiten – beispielsweise HIV oder Hepatitis-C – auch gefährlich. Im Bereich der Bundespolizei habe man sich manchmal damit beholfen, Spuckern alte Polizeihelme aufzusetzen, was sie noch aggressiver gemacht habe. "Die leichten Schutzhauben sind eine gute Lösung", so Schuster.