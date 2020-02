Stefan Adam

Schwedt Ein Mann wird in Handschellen in den Gerichtssaal geführt. Der 55-Jährige ist ein lange gesuchter Betrüger, der die Gutmütigkeit vieler Menschen skrupellos ausnutzte. Schon mehrfach machte er in der Vergangenheit mit Polizei und Justiz wegen Betruges Bekanntschaft.

Vor dem Strafrichter musste der Mann sich erneut wegen zahlreicher Betrugsvergehen verantworten. Die Masche war dabei immer die gleiche. Er sprach ehemalige Arbeitskollegen, Bekannte und Fremde an, pumpte sich Geld – zwischen 20 und 200 Euro – und verschwand nach Vertröstungen spurlos. Er wechselte ständig seinen Wohnsitz. Erst nach Erlass eines Haftbefehles konnte er durch Polizeibeamte gestellt werden.

Vor Gericht versuchte der Mann die Taten zu bemänteln. "Ich wollte ja zahlen, war aber klamm", so seine Argumentation. Manches sei auch mit Sachwerten verrechnet worden. Einzelne Taten gab der Angeklagte zu. Eine Begründung blieb er schuldig. Zeugen berichteten, dass sie der Angeklagte angesprochen habe und um Hilfe bat. Mal sei er mit seinem Auto liegen geblieben und brauchte Geld für die Heimfahrt. Ein anderes Mal brauchte er eine Anzahlung für einen Autokauf. Den Opfern tat er leid, sie wollten helfen. Die Staatsanwältin meinte im Plädoyer: "Der Angeklagte hat schamlos die Naivität und Gutmütigkeit der Menschen ausgenutzt." Für einen Bewährungsversager, der seit zehn Jahren ohne Arbeit ist und keinen festen Wohnsitz hat, komme nur eine Haftstrafe in Betracht. Ein Jahr sollte der Mann ins Gefängnis gehen. Der Pflichtverteidiger plädierte auf eine geringere Strafe, da die Schadsumme von 680 Euro bei sieben Betrugsfällen verhältnismäßig gering sei. Der Richter sah wenig Spielraum für eine Strafminderung. Er verurteilte den Mann zu einer Haftstrafe von zehn Monaten.