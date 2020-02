Am Freitag in Potsdam: NCV-Präsident Ralf Gehrke (r.) und das Prinzenpaar Nicole I. und Steven I. überreichten Ministerpräsident Dietmar Woidke den aktuellen Sessions-Orden. © Foto: Werner Hoffmann

Cornelia Link-Adam

Neuhardenberg (MOZ) Hinter den Mitgliedern des Neuhardenberger Carnevalverein (NCV) liegt ein ereignisreiches Wochenende Kurz vor Ende der Saison – Aschermittwoch ist ja bekanntlich alles vorbei – drehte der NCV nochmal zu Höchstform auf. Die begann schon am Donnerstag.

Da saßen am Abend die Gemeindevertreter im Kita-Haus II und mussten kurzfristig darüber entscheiden, ob die Veranstaltung am Samstag in der Turnhalle wieder ausnahmsweise mit oder ohne Teppich stattfinden darf. Das Gremium gestattete schließlich den Verzicht, was kurzerhand den Narren über Handy mitgeteilt wurde. Denn die bauten zeitgleich in der Halle schon rege das Mobiliar auf und schmückten.

Ministerpräsident lud ein

Schließlich stand für Freitag noch die große Generalprobe des Programms auf dem Plan. Da konnten dann auch NCV-Präsident Ralf Gehrke und das Prinzenpaar – Nicole I. und Steven I. – von ihrer Audienz beim Ministerpräsidenten berichten. Der hatte am Freitagvormittag in die Potsdamer Staatskanzlei wieder 20 Karnevalsvereine aus dem ganzen Land empfangen. Das NCV-Trio war mit dabei und überreichte Dietmar Woidke den aktuellen Sessionsorden der Neuhardenberger Narren. Der dankte und posierte für Erinnerungs-Fotos.

Das Programm der 47. Saison unter dem Motto "Weil hier unten nichts mehr stimmt, ziehn’ wir auf den Olymp" lockte viele Besucher am Samstagabend zur Prunksitzung nach Neuhardenberg. Während draußen Regen und Sturm tobten, ging es in der Sporthalle hoch her. Kaum gab die Konfetti-Kanone den Startschuss, tanzten die Garde-Jugend und Junioren in ihren roten Kostümen. Stehend begrüßt wurden dann alle Narren beim Einmarsch. NCV-Präsident Ralf Gehrke nahm in seiner Büttenrede Bezug auf den Besuch bei Woidke, auch das bevorstehende Ende der Saison. Umso mehr wolle man heute feiern. Standesgemäß begrüßt wurde auch das Prinzenpaar mit Dreifach-Helau-Rufen. Passend zum Song "Scheiß drauf – Karneval ist nur einmal im Jahr" machten alle eine große Polonaise durch die Halle. Die lustigen Gesetze des Abends verlas die Prinzessin, den Schwur nahm Vize-Chef Werner Hoffmann den Gästen ab, welche dafür wieder die Hände am Gesicht wild verknoten musste.

Es tanzten noch die Jugendlichen (Garde Blau), erhielten Politiker und Helfer ihre Sessionsorden überreicht. Mia (10) bewies bei ihrer Rede "Wenn ich doch schon 20 wär" das Geschick einer künftigen Präsidentin. Gelacht wurde aber auch bei Schunkel-Einlagen, Sprüchen vom Hausmeister Kasulke alias Werner Hoffmann und bei der Verlosung verschiedener Preise wie Döner. Die Jüngsten, genannt Stolperfüße, begeisterten mit ihrem Kleopatra-Tanz, die Frauen auch als Flying Divas. Ein Hingucker waren auch die Mädchen als tanzende Engel in schwarz und weißen Kostümen. Sie umrahmten gern Anke Hennig und Kira Kranich von der Sparkasse, die dem NCV einen Scheck über 204 Euro überreichten. Das Geld stammte aus den Verkäufen der Kalenderaktion in Neuhardenberg. Weibliche Gladiatoren, prämierte Kostüme und der Tanz der Männer bildeten das umjubelte Finale des gelungenen Abends.