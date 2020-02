MOZ

Eisenhüttenstadt (MOZ) Autofahrer, die auf der Bundesstraße B 246 zwischen Eisenhüttenstadt und Beeskow unterwegs sind, müssen sich ab den Sommerferien auf erhebliche Einschränkungen einrichten. Der Landesbetrieb Straßenwesen lässt in zwei Bauabschnitten die Asphaltdeckschicht der Fahrbahn erneuern. Dafür wird die B 246 voll gesperrt.

Vier Wochen Bauzeit sind in den Ferien für den Abschnitt zwischen Bremsdorf und Dammendorf eingeplant. Dieser Bereich ist 2,6 Kilometer lang. Der Bauablauf wird so geplant, dass die Zufahrt zur Jugendherberge "Bremsdorfer Mühle" und zu je einem der beiden Parkplätze jederzeit gewährleistet ist. Die Umleitungsverkehr wird für beide Fahrtrichtungen zwischen Fünf­eichen, Kieselwitz, Weichensdorf und Grunow eingerichtet.

Jugendherberge erreichbar

Ebenfalls in den Sommerferien beginnen Straßenbauarbeiten zwischen Schneeberg und Beeskow. Hier lässt der Landesbetrieb Straßenwesen ebenfalls die Fahrbahn austauschen. In Schneeberg wird zudem ein Durchlass nahe dem Bahnübergang erneuert – der Baubetrieb nutzt die Unterbrechung des Bahnverkehrs zwischen Lindenberg und Grunow von Ende August bis Mitte Oktober. Zwischen Schneeberg und Krügersdorf wird nicht nur die Asphaltdeckschicht erneuert, sondern es werden alle Asphaltschichten saniert. Dreieinhalb Monate Bauzeit werden in diesem Abschnitt veranschlagt.