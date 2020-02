Bert Körber

Schöneiche Mit dem letztlich ungefährdeten 3:0 (26:24, 25:14, 25:11) haben die Gastgeber erwartungsgemäß drei weitere Punkte im Kampf um die Podestplätze geholt, verbleiben aber weiterhin auf Rang 4 der Liga. Nach dem umkämpften ersten Durchgang nahm die Überlegenheit der klar favorisierten Hausherren in der Folge mit jedem Ballwechsel zu, die Hauptstädter brachten es in den Sätzen 2 und 3 zusammen auf gerade mal einen Zähler mehr als im starken ersten Abschnitt

Die TSGL war erneut ersatzgeschwächt in das Duell mit dem Tabellenletzten gegangen, aber Zuspieler Ole Irrmisch und Libero Pascal Haase aus der Regionalliga-Mannschaft ergänzten den Kader zum wiederholten Male glänzend. Beide bekamen zum Ende der Partie von Trainer Jürgen Treppner auch ihre verdienten Einsatzzeiten. Im ersten Satz stand für den verletzten Stammzuspieler Marcus Steck jedoch zunächst Tobias Horst auf dem Feld, und es dauerte bis zur Crunchtime, ehe er und seine Teamkameraden die unbekümmert aufspielenden Gäste einigermaßen in den Griff bekamen.

Am Ende fast eine Lehrstunde

Mit der 1:0-Satzführung imRücken ließen die Randberliner in der Folge dann nichts mehr anbrennen. Horst führte gegenseinen Ex-Verein nun souverän Regie und setzte die Angreifer ein ums andere Mal gut in Szene. Vor allem Diagonalangreifer Charlie Peters, am Ende von Gäste-Spielertrainer Sören Damerius zum Wertvollsten Spieler gekürt, aber auch Kapitän Maximilian Fromm und Dustin Ruf steigerten sich immer mehr. Dem klaren 25:14 im zweiten Durchgang folgte imdritten dann fast eine Lehrstunde für das mehr und mehr überforderte Schlusslicht, das letztlich froh sein konnte, noch knapp der "Höchststrafe" von unter zehn Punkten entgangen zu sein.

Am nächsten Sonnabend erwarten die Schöneicher den Tabellenvorletzten VG Halstenbek-Pinneberg zum bereits vorletzten Heimspiel der Saison in der Lehrer-Paul-Bester-Halle. Die Rand-Hamburger konnten am Sonnabend dem SC Potsdam immerhin einen Punkt abnehmen und damit der TSGL ein wenig Schützenhilfe im Kampf um den dritten Tabellenplatz leisten. Diese Vorlage will die Treppner-Truppe natürlich unbedingt nutzen, um sich weiter die Chance auf ein echtes Endspiel um den Bronzerang zum Saisonausklang am 21. März in der Landeshauptstadt zu erhalten.

TSGL Schöneiche: Maximilian Fromm, Tobias Horst, Ole Irrmisch, Charlie Peters, Kevin Meusel, Dustin Ruf, Darryl Ruf, Sebastian Grösch, ErikWitt, Justus Bauwens, Pascal Haase