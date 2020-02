Kai Beißer

Wernsdorf (MOZ) Es sind diese zwei, drei Situationen, die am Ende den Unterschied ausmachen: Die Gäste ließen im Derby der Landesliga Süd nur wenig zu, standen am Ende aber, wie schon oft in dieser Saison, mit leeren Händen da. "Die Rückrunde hat so begonnen, wie die Hinrunde geendet hat", ärgerte sich der Erkneraner Trainer Ronald Mersetzky. "Wir sind nicht die schlechtere Mannschaft, im Gegenteil, aber letztlich fehlt es uns an der Qualität, ein gutes Spiel auch mit dem entsprechenden Ergebnis über die Ziellinie zu bringen. Wir schaffen es nicht, den Punch zu setzen – und der Gegner macht aus dem Nichts zwei Tore."

Der Gegner, das war Herbstmeister Frankonia Wernsdorf, der am Freitagabend unter Flutlicht – Mersetzky: "So ein Spiel macht natürlich grundsätzlich Spaß." – im Gegensatz zu den Gästen in Bestbesetzung antreten konnte. Und der mit den ehemaligen Fürstenwaldern Roland Richter und Gordon Griebsch zwei Akteure mit weit höherklassiger Erfahrung in seinen Reihen hat.

Zusammen bei 33 Saisontoren

Der 34-jährige Kapitän war es, der sich nach einer Griebsch-Flanke im Strafraum behauptete und bei seinem zehnten Saisoneinsatz bereits den 17. Treffer (!) erzielte – in den 24 Minuten zuvor hatte der Gastgeber kaum stattgefunden. Und als der vier Jahre jüngere Griebsch einfach mal aus der Distanz abzog, schlug es hinter Schlussmann Marco Schlausch zum 2:0 ein. Der Wernsdorfer steht damit bei 16 Saisontoren – nur vier Mannschaften der Liga haben öfter getroffen als das Frankonia-Offensiv-Duo.

Eine Viertelstunde vor dem Ende landete ein abgefälschter Schuss von Ali Blagojevic nur an der Latte. So war die endgültige Entscheidung vertagt. Der FVE-Trainer brachte mit Karam Al Maliji und dem jungen Joshua Rothaug zwei frische Offensivkräfte – und wurde für diesen Mut belohnt. Der 19-Jährige holte einen Strafstoß heraus, als ihn Peter Prescott zu Boden zog, der gerade erst von Hertha BSC II gekommene Max Mulack verwandelte den fälligen Elfmeter.

Keinerlei Nachspielzeit

Zu mehr sollte es aber nicht mehr reichen, auch, weil Schiedsrichter Stefan Fleschner überpunktlich abpfiff. "Gerade als wir am Drücker waren. Das ist uns schon in Schöneiche so gegangen, wo wir auch 1:2 verloren haben", ereiferte sich Trainer Mersetzky. Sein Wernsdorfer Kollege Norbert Welzel hatte derweil viel Lob für die Gäste parat: "Die Erkneraner haben das gut gemacht und uns richtig gefordert." Am Ende aber machten zwei Spieler mit ihrer individuellen Klasse den Unterschied zugunsten des Spitzenreiters aus, der auch im neunten Saisonheimspiel siegreich blieb und seinen Drei-Punkte-Vorsprung auf den FSV Brieske/Senftenberg behauptete.

FV Erkner: Marco Schlausch – Sebastian Busse, Niclas Mertins, Robin Neupert, Leon Turi Kley –Jakob Kunert, Christopher Schwarz (73. Joshua Rothaug), Max Mulack – Felix Reichelt (66.Karam Al Maliji), Robert Szczegula – Simon Pille

Schiedsrichter: Stefan Fleschner (Hennigsdorf) – Zuschauer: 110