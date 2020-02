Gar nicht so einfach: Mit Hilfe von Trainerin Vanda Büscher ees Bürgermeister Matthias Rudolph aufs Einrad. Was man darauf nach einem Jahr Training vermag, hatte zuvor die sechsjährige Johanna Ebhardt gezeigt. © Foto: Annette Herold

Annette Herold

Fürstenwalde (MOZ) Montags geht es in den Kraftraum, dienstags und donnerstags ins Schwapp und sonnabends auf die Spree: Wer bei den Deutschen Meisterschaften ganz vorn mitfahren will wie das Fürstenwalder Drachenboot-Team der Spree-Coyoten, muss seinem Sport jede Menge Zeit widmen. Um die 35 Athleten zwischen 18 und 61 Jahren sind dabei, eine Abordnung nahm am Sonnabend im Alten Rathaus den Ehrenpreis des Bürgermeisters für besondere sportliche Leistungen entgegen und wurde stellvertretend für alle Coyoten als populärste Fürstenwalder Mannschaft geehrt.

Das nächste Ziel der Coyoten ist die Titelverteidigung bei den Deutschen Meisterschaften am 18. April in Berlin-Grünau, wie Silva Mahlkow berichtete. Sie und ihre Mitstreiter empfinden die Auszeichnungen als Anerkennung für den Drachenbootsport, der gemeinhin weit weniger Aufmerksamkeit genießt als andere Sportarten.

Und Sport wird in Fürstenwalde reichlich getrieben, wie Bürgermeister Matthias Rudolph (BFZ) bei der Feierstunde sagte. 6600 Sportler seien in Fürstenwalder Vereinen organisiert, die zum Kreissportbund (KSB) gehören. Hinzu kämen die sportlichen Fürstenwalder, die nicht im Verein oder aber in einem nicht im KSB organisierten Sport treiben.

Rudolph machte deutlich, dass dieses Engagement der Stadt Verpflichtung ist. Reichlich Geld müsse ins Schwapp investiert werden, in dessen Schwimmhalle ja auch der Schwimmunterricht für kleine Fürstenwalder stattfindet und die für den Schulsport genutzt wird. Nötig seien zudem Investitionen in die Außenbereiche von EWE- und E.dis-Halle. Beide böten derzeit "ein trauriges Bild".

Verändern würde Rudolph gern auch über kurz oder lang den Rahmen der Sportlerehrung, die dieses Mal zum 28. Mal stattfand. Er könne sich gut vorstellen, dass sie bei der 30. Auflage zusammen mit dem Sportlerball stattfinde und so einen würdigeren Rahmen erhalte. Dazu würde er gern mit der BSG ins Gespräch kommen, sagte Rudolph. Er signalisierte aber auch, dass die Stadt nichts vorgeben wolle. "Das ist nur so eine Idee."

Der Bürgermeister dankte Sportlern, Trainern, den Vereinen, aber auch den Unternehmen aus Fürstenwalde und Umgebung, die mit Sponsoring den Sport fördern. "Ohne sie wäre das hohe Niveau nicht möglich.". Dank gebühre auch Eltern und Großeltern, die ihre Kinder unterstützen, indem sie sie zum Training und zu Wettkämpfen fahren.

Die Nachwuchsathletin Johanna Ebhardt (6) bot im Alten Rathaus eine sportliche Einlage mit dem Einrad. Daran versuchte sich auch der Bürgermeister – mit Hilfe von Johannas Trainerin.