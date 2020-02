Vor dem Auspacken: Das "Happy chinese new year" ist wie bei uns das Weihnachtsfest. Da dürfen Geschenke natürlich nicht fehlen. Was man damit macht, ist jedem selbst überlassen. © Foto: Oliver Voigt/MOZ

Multitalente: Die Mädchen in der Röhre überzeugen schon mit ihrer akrobatischen Meisterleistung, können aber auch in Sachen Clownerie gut punkten. © Foto: Oliver Voigt/MOZ

Ein chinesisches Fest ohne Drachen ist undenkbar. Die Meisterakrobaten aus dem Reiche der Mitte versetzen das Publikum in Schwedt nicht in Angst und Schrecken, dafür aber mehrfach in Staunen. © Foto: Oliver Voigt/MOZ

Oliver Voigt

Schwedt (MOZ) Das Fest des chinesischen Neujahrs bringt im Reich der Mitte vornehmlich die Familie zusammen. Doch was passiert, wenn dieses Treffen in Gefahr gerät?

30 Meisterakrobaten der Hunan Acrobatic Troupe of China zeigten am Freitagabend unter der Regie von Raoul Schoregge und in einer Choreografie von Sun Qing Qing ein besonderes Best of Programm aller legendären Highlights der chinesischen Akrobatik. Eingebettet ist diese Symbiose aus atemberaubender Akrobatik und poetischem Tanz in eine Geschichte, bei der die Mitglieder einer renommierten chinesischen Circus-Akademie aufgrund eines Bergrutsches nicht, wie eigentlich üblich, zu ihren Familien reisen können und das Neujahrsfest zusammen in der Schule verbringen müssen. Dabei ergibt es sich, dass diese jungen Ausnahmeartisten sowohl ihren Job als auch die Kultur ihrer Heimat komplett neu erleben. Eine emotionale Ent-­deckungsreise zu sich selbst und den kulturellen Highlights der chinesischen Geschichte.

Die chinesischen Artisten gelten als die besten Akrobaten der Welt. Am Freitagabend durften sich die Besucher im Großen Saal der Uuckermärkischen Bühnen in Schwedt wieder davon überzeugen. Große Augen und offene Münder waren den Akteuren auf der Bühne genauso Dank und Lohn wie tosender Applaus nach beinahe jeder Nummer. Die Ausnahmekünstler vermochten es, ihre Kunst in ihrer knapp zweistündigen Show regelrecht zu zelebrieren und nicht einfach abzuspulen.

Der Zuschauer ließ sich so gern zeigen, wie die Darsteller mit ihrer technischen Stärke die Schwerkraft oder anatomische Gesetze mit einer wunderbaren Leichtigkeit aushebeln. Begleitet wurde dieses Feuerwerk der Artistik von der gelebten Einheit von Körper, Geist und Seele und der immer wieder klar ersichtlichen Aussage, dass man gemeinsam stark ist und so der kollektive Teamgeist der Artisten in der präsentierten Rahmenhandlung und in der akrobatischen Realität im wahrsten Sinne des Wortes Berge versetzten kann.

Chinesische Akrobatik blickt auf eine 2000-jährige Geschichte zurück und hat somit einen enormen Erfahrungsvorsprung im technischen, mentalen und sogar spirituellen Bereich. Seit mehr als 30 Jahren begeistert der Chinesische Nationalcircus sein Publikum.