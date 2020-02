Cornelia Link-Adam

Neuhardenberg (MOZ) Der Beginn des Ausbaus des geplanten Radweges zwischen Neuhardenberg und Alt Friedland entlang der B167 verzögert sich. Wie Fachbereichsleiter Tino Krebs jüngst im Gemeinderat von Neuhardenberg berichtete, hatte man zeitnah den Beschluss zum Feststellungsverfahren erwartet. Doch wie der Amtsverwaltung per Mail aus der Potsdamer Behörde mitgeteilt wurde, habe dort der Sachbearbeiter gewechselt, müsse sich der andere auch noch um andere Bauprojekte kümmern. "Daher kann der neue Sachbearbeiter mit der Abarbeitung bis zum Beschluss erst im April beginnen", richtete Tino Krebs den Abgeordneten aus. Damit wäre der erhoffte Baubeginn noch in diesem Jahr hinfällig. "Das ist ja furchtbar", murmelten daraufhin viele Abgeordnete im Raum.

Aber auch gute Nachrichten gibt es für Neuhardenberg. Tino Krebs berichtete, dass die Baumpflanzungen in Quappendorf beginnen. Auch seien die vom Land bereitgestellten WLAN-Hotspots bereits am Neuhardenberger Amtsgebäude, an der Touristinfo, am Kita-Haus II sowie in Altfriedland aktiv. Da man beim Land noch zusätzliche Spots für freies Internet beantragen könne, erstellten die Abgeordneten kurzerhand gemeinsam eine Liste. Beantragen soll das Amt nun noch Hotspots für Quappendorf (Alte Schule sowie Quappenhof), für das Wulkower Gemeindehaus und für Neuhardenberg – im Bereich Sportlerheim, Mehrzweckhalle und Gewerbebaracke.