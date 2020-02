Jörg Matthies

Angermünde Der Fakt zieht sich durch die gesamte Saison wie ein roter Faden: "Wir machen zu viele einfache Fehler, schenken Bälle bei Kontern leicht ab, nachdem wir sie mit aufwendiger Abwehr-­arbeit zuvor erkämpft haben." HCA-Coach Denny Reinicke könnte beinahe schon die "Wiederholungstaste" nach jeder Partie der Angermünder Handballerinnen drücken. Diesmal kam hinzu, dass der Gastgeber höchst unglücklich in die Partie gegen den Gast aus der Hauptstadt startete.

Sehr offensiv mit einer vorgezogenen Spielerin ließ das Trainerduo Reinicke/Cavalier sein Team starten, "um den ständigen Personal-Wechsel zwischen Abwehr und eigenem Angriff zu erleichtern. Das aber ging völlig daneben, weil zu viele Fehler gemacht wurden. "Und die Berlinerinnen zeigten sich wirklich eiskalt bei ihren Kontern – in der ersten Halbzeit sind bestimmt 60 Prozent der Gegentore so gefallen", rechnete Reinicke zusammen. Nach 1:6-Rückstand (7.) wurden in einer frühen Auszeit die Hinweise der Verantwortlichen gut angenommen.

"Jetzt standen wir defensiv viel besser" (Reinicke), was sich auch im Resultat über die Stationen 7:10 (19.) und 10:13 (23.) bemerkbar machte. In die Pause ging es beim 12:15 – im Handball ein alles andere als vorentscheidender Rückstand aus Gastgebersicht.

Schade war nach Wiederanpfiff, dass die mögliche Aufholjagd durch zwei verworfene Siebenmeter binnen drei Minuten eingeschränkt wurde – mehr als ein 15:18 wäre also nach knapp sieben Minuten Spielzeit im zweiten Abschnitt möglich gewesen.

Konter beim 27:30 vergeben

Vielleicht ließ dies dann Denny Reinicke am Ende auch zu der Einschätzung kommen: "Ich denke mal, dass heute nicht unbedingt die viel bessere, sondern die etwas glücklichere Mannschaft gewonnen hat." Er dachte da auch an die drittletzte Minute, als die Angermünderinnen erneut bis auf drei Treffer heran waren (27:30), dann aber einen ganz freien Konter nicht nutzen konnten. Wer weiß, wie es gekommen wäre – alles Wenn und Aber nutzte dem Tabellen-Schlusslicht auch in dieser Partie nichts. Trotz des großen Punkterückstandes darf jedoch zumindest häufig bilanziert werden, dass man leistungsmäßig von den Teams aus dem Mittelfeld nicht weit entfernt ist.

Dies können die HCA-Damen nun noch sieben weitere Begegnungen unter Beweis stellen. Zunächst reisen in fünf Tagen zum Abendmatch die drittplatzierten Grün-Weißen aus Werder an, eine Woche später geht es für den HCA zum BFC Preussen (7.).