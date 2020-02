Steffen Kretschmer

Bernau (MOZ) Für Klosterfeldes Trainer Gerd Pröger sind "alle Befürchtungen eingetreten". Die Vorbereitung seiner Mannschaft sei alles andere als optimal gewesen und der Fitnesszustand seiner Spieler komplett unterschiedlich. Dies sei in diesem Derby der Fußball-Brandenburgliga zu sehen gewesen. Vor allem nach der Pause agierte die gastgebende TSG Einheit Bernau vor dem gegnerischen Tor eiskalt und erarbeitete sich so den auch in dieser Höhe verdienten Sieg – 6:0 (2:0).

Dabei war Union Klosterfelde gar nicht so schlecht in die Partie gekommen. "Wir hatten gerade am Anfang zwei Chancen und hätten sogar in Führung gehen können", sagte Gerd Pröger. Dann aber übernahm Einheit Bernau die Spielkontrolle. Für den Trainer des Gastgebers, Nico Thomaschewski, war es zu Beginn "ein bisschen zäh. Wir hatten zwischendurch nach etwa 20 Minuten auch noch einmal ein wenig den Faden verloren und keinen Zugriff gefunden". Doch dann sorgten die Tore für Sicherheit im Bernauer Spiel.

Gegner hat es zu einfach

Vor allem die Art und Weise, wie die Treffer entstehen sollten, zog den Gästen den Zahn. "Wir haben Gegentore kassiert, die nie hätten fallen dürfen. Das war viel zu einfach", so Pröger. "Am Ende mit einem 0:6 nach Hause zu fahren, ist deshalb schon bitter", so Pröger. Die Bernauer Führung resultierte aus einem Eckball von der rechten Seite, den die Klosterfelder Defensive überhaupt nicht klären konnte. Die Kugel segelte durch den Strafraum, am zweiten Pfosten konnte Maximilian Walter das Spielgerät seelenruhig herunternehmen und wieder ins Zentrum heben, von wo aus Florian Klose mit links zum 1:0 einschob (20.).

Ebenso wenig Unioner Gegenwehr gab es beim zweiten Treffer der Einheit. Dennis Kamin war nach 30 Minuten auf rechts bis zur Grundlinie durchgebrochen und legte den Ball nach innen. Luca Bernhard Radecke brauchte nur noch einzuschieben.

Nach der Pause schraubten Walter und Klose das Ergebnis in die Höhe (50., 70.). Die ganze Hilflosigkeit der Gäste wurde beim 5:0 deutlich. Gleich zwei Verteidiger konnten Viacheslav Veybert nicht daran hindern, einen weiten Diagonalball mit der Brust anzunehmen, nach innen zu ziehen und mit einem Schlenzer abzuschließen (81.). Dennis Kamin traf vier Minuten später zum Endstand.

"Wir sind glücklich, die Punkte geholt und endlich mal Tore geschossen zu haben. Wir hätten sogar noch drei, vier mehr machen können", so Nico Thomaschewski. Perfekt sei der Auftritt seiner Jungs trotz des Ergebnisses aber noch lange nicht gewesen. "Wir spielen trotzdem noch nicht so souverän, auch wenn wir beispielsweise mit 4:0 führen. Ich habe in diesem Spiel natürlich auch viel Gutes gesehen, aber man muss immer weiter an den Stellschrauben drehen."

Bernau: Seifarth – Peschke, Lange, Graf, Veybert – Gerhard, Schneider, Klose, Walter (88. Kabelitz) – Kamin, Radecke (81. Bartz)

Klosterfelde: Kempf – Dennis Aerts, Rutzen, Rathmann, Borchert – Nowark (81. Justin Aerts), Klaka, Ehweiner, Kraatz, Camara (66. Marz) – Okoro