Ingo Muhme

Ahrensfelde Nach sieben sieglosen Pflichtspielpartien hat die Truppe vom Trainer-Duo Orbanke/Beyer wieder einen Dreier eingefahren und ist durch ein 2:1 (0:0) erfolgreich in die Rückrunde der Fußball-Landesliga gestartet. Dass ausgerechnet der FC Schwedt als eines der Teams, welches um den Aufstieg mitstreitet, mit einem Dämpfer nach Hause fahren musste, passte zur sehr guten Wintervorbereitung der Barnimer, in der höherklassige Gegner schon eindrucksvoll bespielt und auch geschlagen werden konnten.

Zu Beginn viel Stückwerk

Die Partie begann taktisch geprägt. Gelegenheiten blieben zunächst Mangelware. Ahrensfelde hatte zwar mehr vom Spiel, doch im Vorwärtsgang wurde vieles zum Stückwerk, weil zu kompliziert und auch fehlerhaft agiert wurde. Selbst Abschlüsse aus gut positionierten Standards landeten im Nirvana. So blieb nur die Hoffnung auf eine bessere zweite Hälfte.

Abwehrchef zur Stelle

Die Gäste kamen erst einmal besser aus der Kabine. Allerdings agierte Ahrensfelde in der Folge mutig und belohnte sich in der 50. Minute. Thomas Stoltz war über die rechte Seite in den Strafraum der Gäste eingedrungen. Seinen Schuss konnte Klonowski nur nach vorne abwehren, wo Abwehrchef Alexander Kaatz in Stürmermanier auftauchte und per Kopf abstaubte.

Grün-Weiß wollte nun die Entscheidung. Schwedt hingegen stemmte sich gegen die drohende Niederlage. Und doch fiel der Ausgleichstreffer überraschend. Das laxe Abwehrverhalten der Hausherren begünstigte den Treffer durch den eingewechselten Marcin Adam Wawrzyniak, der aus gut zwanzig Metern abzog. Der Ball landete, leicht abgefälscht, im Netz (82.).

Beide Teams gaben sich danach mit dem Remis nicht zufrieden. Das bessere Ende hatten jedoch die Barnimer für sich. Maximilian Hecker wurde auf der rechten Seite geschickt, passte im Strafraum quer zum mitgelaufenen Dominic Gesierich, der keine Probleme hatte, den Heimerfolg einzutüten (86.).

Lob für die Moral

"Nach dem Ausgleich wollten wir mehr, denn dieser wäre für uns zu wenig gewesen. Der kleine Platz und auch der starke Wind haben aber auch kein gutes Spiel zugelassen." so die Analyse von Gästetrainer Tomasz Lapinski.

Heimtrainer Jürgen Beyer sprach nach Spielende von einem verdienten Sieg. "Wir hatten eine sehr gute Saisonvorbereitung mit einem Top-Trainingslager aus dem wir sehr gestärkt herausgegangen sind. Und dies haben die Jungs heute auch gezeigt. Wir sind auf jeden Fall besser mit dem Wetter klargekommen und haben vor allem nach dem Ausgleich Moral gezeigt."

Ahrensfelde: Tim Reuter – Hagen Opitz, Nick Meißner, Alexander Kaatz, Arianit Cocaj, Marc-Nelson Grzyb (78. Maximilian Hecker), Eduard Demcenko, Sebastian Simon, Foday Darboe, Thomas Stoltz, Dominic Gesierich (90. Felix Grünwald)