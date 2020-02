Kai Beißer

Fürstenwalde (MOZ) Es war der Höhepunkt einer Schlussphase, in der sich die Ereignisse überschlagen hatten. Der Babelsberger Ugurtan Cepni war im Strafraum in die Zange genommen worden und zu Fall gekommen, Daniel Frahn verwandelte den Elfmeter flach halblinks. Aber noch während durch Stadion-sprecher Thomas Hintze der Torschütze verkündet wurde, zog Darryl Geurts von seiner angestammten linken Seite nach innen, ließ Schlussmann Dominik Picak aussteigen und netzte mit rechts ein. Der Jubel der Gastgeber schlug in blankes Entsetzen um, während die Bank der Gäste eskalierte.

"Natürlich schmeckt so ein Treffer besonders süß", bekannte der Siegtorschütze wenige Minuten später mit einem breiten Grinsen. "Zumal wir kurz vorher selbst einen Elfer hätten kriegen müssen. Da wäre uns beinahe das Spiel aus den Händen geglitten. Aber ich glaube, das ist auch eine unserer Stärken, dass wir nicht aufgeben, bis zur letzten Sekunde weitermachen."

In jener Szene, die der 25-Jährige meinte, waren Gian Luca Schulz bei einem schnellen Richtungswechsel die Beine wegge-zogen worden, Schiedsrichter Christian Allwardt verweigerte den Gästen aber einen Strafstoß (79.). Bei einem Konter über Nils Stettin brauchte Geurts etwas zu lange, um zum Abschluss zukommen und wurde noch abgeblockt, die anschließende Ecke köpfte Lukas Stagge über das Tor der 03-er (86.). Schon zuvor hätten die Fürstenwalder alles klar machen können, gerieten so aber unnötigerweise noch in Schwierigkeiten, ehe Darryl Geurts mit seinem zehnten Saisontreffer doch noch den fünften Auswärtsdreier perfekt machte."Bei unseren Möglichkeiten haben wir die nötige Klarheit vermissen lassen, dann können wir das vorher klären. Aber natürlich freuen wir uns über den Sieg. Man sieht, wie sich die junge Mannschaft immerweiter entwickelt", sagte Trainer Matthias Maucksch, der nach der aufregenden Schlussphase erst mal durchschnaufen musste.

Die Spreestädter hatten über weite Strecken eine souveräne Vorstellung geboten, auch wenn es bis Mitte der ersten Halbzeit keine notierenswerte Torszene gab. Auf beiden Seiten wohlgemerkt. Ein Hauch von Gefahr kam nur bei den verunglückten Abschlagen der Keeper auf. Beim FSV Union lief vieles über das Zentrum. Wenn die Gäste über die Außen kamen, dann über links und Darryl Geurts. Auf der anderen Seite gelang es zunächst nicht, Gian Luca Schulz in Szene zu setzen.

Aber dann: Ein Schussversuch des überragenden Joshua Putze aus rund 20 Metern ging noch über den Kasten (25.), beim nächsten Angriff indes passteKemal Atici, mit einer schmerzhaften Fußprellung in die Partie gegangen, auf den 21-jährigen Schulz, der in den Strafraum eindrang und mit etwas Glück unter dem sich werfenden Picak zum 0:1 traf – das siebte Saisontor für den Fürstenwalder Offensivakteur.

Treffer Nummer 8 verpasste er aus Nahdistanz, als er mit dem schwachen linken Fuß zu sehr in Rücklage geriet (41.). Die augenscheinliche Abseitspositionhatte der Schiedsrichterassistent übersehen, jedenfalls blieb seine Fahne unten.

Gastgeber im Abstiegskampf

Nach dem Wechsel wurden die Babelsberger etwas aktiver, verzeichneten aber nur wenige gefährliche Szenen. Dank des Elfmeters kamen sie dennoch zum Ausgleich, um dann aber dasbittere 1:2 zu kassieren. Trainer Predrag Uzelac war bedient: "In den entscheidenden Situationen haben wir die notwendige Konsequenz vermissen lassen, die es im Abstiegskampf braucht."