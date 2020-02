Eberhard Fehland

Frankfurt (Oder) FC Frankfurt kann auswärts doch noch gewinnen. Die Frankfurter siegten zum Rückrundenstart der Fußball-Brandenburgliga beim Oranienburger FC Eintracht mit 2:0 (1:0) und klettern in der Tabelle um einen Platz nach vorn auf den 6. Rang.

Der mitgereiste Präsident Markus Derling sprach nach dem erst zweiten Saison-Auswärtssieg von einem "völlig verdienten Erfolg, weil wir über weite Strecken das bessere Team waren und den Kampf angenommen haben". Jan Mutschler relativierte sachlich ein wenig: "Die Jungs hielten die taktische Marschroute ein, zeigten sich als Mannschaft stabil und solide, aber wir waren am Ende auch die etwas glücklicheren Sieger. Diesmal nutzten wir unsere wenigen Chancen einfach besser, auch dank der cleveren Vorbereitung durch Artur Aniol."

Die Bedingungen waren nicht gerade angenehm für die wenigen Zuschauer und die Akteure bei starken Windböen auf holprigem Rasen. Anfangs neutralisierten sich die langjährigen Liga-Kontrahenten. Der läuferische und körperliche Einsatz überwog. Tormöglichkeiten - Fehlanzeige. Erst der Sprinter Artur Aniol belebte die Offensivmühen der Gäste. Der gerade für den wieder am linken Oberschenkel verletzten Sandro Henning eingewechselte Pole bediente knapp eine Minute später mit präzisem Querpass den mitgelaufenen Robin Grothe, und der legte den Ball zur Pausenführung in die Netzecke (38.). Später leistete er im Konter wieder die Vorarbeit zur endgültigen (Vor-)Entscheidung, als der Schuss von Marcel Georgi noch leicht abgefälscht zum 2:0 einschlug (82.) - sein 8. Saisontreffer.

Aniol, übersetzt "Engel", kann wegen des Jobs und der großen Familie nicht mehr so oft mittrainieren, hat in acht FCF-Jahren einiges an Kraft, Ausdauer und Schnelligkeit eingebüßt. Nun schlüpft der 38-Jährige immer mehr in der Rolle des Jokers und bleibt eine wichtige, manchmal sogar entscheidende Angriffs-Alternative. Schon beim letzten Auswärtssieg der Oderstädter in Oranienburg gehörte er zu den Torschützen. Beim 5:0 hatte Georgi zweimal getroffen – das war vor knapp sechs Jahren. Auch beim 1:1 im Frankfurter Hinspiel vor sechs Monaten hatte der Mann mit der Trikotnummer 10 eingenetzt.Zwischen den beiden Treffern der Frankfurter mühten sich die im Schnitt um fünf Jahre älteren Gastgeber redlich um Angriffsschwung, brachten aber kaum Zwingendes zustande. Nur ein einziges Mal musste Marvin Benno Lähne im Kasten der Gäste glänzend gegen den Oranienburger Tim Meyer reagieren (78.).

Solide Defensive der Gäste

Kurz vor Schluss drosch der namhafte Neuzugang Lukas Bianchini den Ball über die Latte. Die Defensive des FCF arbeitete solide, auch das Deckungszentrum mit Lukas Guttke und Sebastian Lawrenz – ohne den diesmal gesperrten Erik Huwe.

"Das war ein kleines Risiko, aber es ging gut, denn die Jungs einschließlich des eingewechselten Justin Winkel hielten durch, klärten einiges", atmete der Frankfurter Trainer Mutschler auf.

Bei der Rückfahrt gab es keine große Siegesfeier. Die Mannschaft beschäftigte sich bereits mit dem nächsten Sonnabend-Heimgegner. Der Coach: "Das Team ist heiß, will weiter nach oben, das 0:5-Hinspiel-Debakel von Werder korrigieren und den Platz mit dem Vierten tauschen."

1. FC Frankfurt: Marvin Benno Lähne – Hendrik Haack, Lukas Guttke (76. Justin Winkel), Sebastian Lawrenz, Lars Wiedenhöft – Robin Grothe, Paul Karaszewski, Marcel Georgi, Maik Frühauf (76. Tobias Fiebig) – Steven Frühauf, Sandro Henning (37. Artur Aniol) – Trainer: Jan Mutschler

Schiedsrichter: Tino Stein (Brieselang) – Zuschauer: 85