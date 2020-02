Jubelnde Sieger nebst Anhang: Das Letschiner Quartett mit einem Teil des mitgereisten Anhangs nach dem Pokalerfolg in Falkenberg. © Foto: Udo Plate/MOZ

Udo Plate

Letschin (MOZ) In der bestens besuchten Falkenberger Spielstätte entwickelte sich gleich zu Beginn ein ebenso packender wie spannender Pokal-Krimi. Am Ende der insgesamt 800 absolvierten Stöße und nach exakt zwei Stunden und 38-minütiger Spielzeit entschieden 22 mehr erzielte Holz (994:972) zu Gunsten der Letschiner. Nach Punkten hatte es 4:4 gestanden.

Im ersten von vier Duellen erwischte Hohenwutzens Startakteur Guido Meißner gegen Letschins Routinier Hartmut Müller einen Blitzstart und enteilte umgehend. "Ich habe nach meinem Fehlstart am ganzen Körper gezittert und lange gebraucht, um die nötige Ruhe und Konzentration wiederzufinden", machte Hartmut Müller aus seinem Herzen keine Mördergrube. Allerdings konnte der Letschiner Routinier die 2:0-Führung der Oderdörfler nicht verhindern. Beim Tischwechsel nach 50 Stoß hatte er sich nach zwischenzeitlichem mittleren zweistelligen Rückstand zwar wieder bis auf elf Holz (124:135) herangeprischt, doch auch im zweiten Spielabschnitt spulte Hohenwutzens Guido Meißner sein Pensum souverän herunter. Am Ende hatte er mit 254:241 die Nase vorn.

In der zweiten Partie schien der zunächst wie entfesselt auftrumpfende MTV-Akteur Ulf Gärtner gegen den äußerst zäh ins Spiel findenden Uwe Fröhlich bereits eine kleine Vorentscheidung erzwingen zu können. Doch weit gefehlt: Fröhlich kämpfte sich bis zum Wechsel der Tische auf Augenhöhe heran (126:126), um anschließend gegen den komplett den Rhythmus verlierenden Gärtner nach 100 Stoß mit 241:209 Holz deutlich die Oberhand zu behalten. Fröhlich glich nicht nur zum 2:2 nach Zählern aus, sondern sorgte zudem für ein kleines Polster von 19 Holz.

In der vorletzten Begegnung hatte Hohenwutzens Klaus Zepke gegen den hypernervös beginnenden Dustin Siewert keine Mühe einen glatten Start-Ziel-Sieg zu erzielen. Auch wenn Siewert sich in den zweiten 50 Stößen steigerte und noch ein wenig Ergebniskosmetik betrieb, konnte der Oberbrücher am Sieg von Zepke mit 266:251 Holz nicht wirklich rütteln. "Zum Ende hin sind mir einige Fehler unterlaufen. Damit habe ich ein machbares besseres Resultat vermasselt", haderte MTV-Akteure Klaus Zepke mit seinem Abschluss.

Siewert befürchtet graue Haare

"Dieser Auftritt hat mir wieder einige graue Haare mehr beschert", lautete Siewerts Fazit nach 100 Stoß. Wohlwissend, dass seine Mannschaft vorm letzten Einzelduell zwischen seinem Teamkollegen Lutz Müller mit Hohenwutzens Klaus Karbe mit 2:4-Punkten in Rückstand lag, allerdings ein Plus von vier Holz hatte.

Im Duell der "Giganten" war es dann Hohenwutzens Klaus Karbe, der nach den ersten 50 Stoß mit 126:120 in Front lag. Doch nach dem Seitenwechsel robbte sich Letschins Lutz Müller langsam aber sicher heran. Und als Karbe sich im 92. Stoß einen Fehler gönnte, der ihm gleich drei Holz minus einbrachte, nutzte Müller die ungeahnte Gunst der Stunde und zog unter dem Jubel der zahlreich mitgereisten Fans auf der Zielgeraden mit einem fulminanten Schlussakkord vorbei. Mit 261:243 sicherte er damit den Oderbrüchern den erstmaligen Pokaltriumph.

Spielleiter Burkhard Fehlemelcher übergab im Anschluss an die strahlenden Letschiner die begehrte Trophäe und fand auch tröstende Worte für die sichtlich enttäuschten MTV-Akteure.